Amazon Web Services (AWS) ha dado un nuevo paso en su nuevo centro de datos del Parque Tecnológico Walqa, en Huesca, que ya se encuentra en construcción.

El Gobierno de Aragón otorgó este lunes la autorización administrativa previa y de construcción para ampliar la Subestación Eléctrica (SET) Esquedas (220 kv), en Plasencia del Monte, término municipal de La Sotonera. Se trata del único punto de suministro externo del futuro complejo tecnológico.

Según recoge el Boletín Oficial de Aragón (BOA), la actuación cuenta con un presupuesto de ejecución superior a los 1,7 millones de euros. Es una cantidad menor que en otras actuaciones, si bien supone desbloquear la infraestructura eléctrica hasta Walqa.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de dos años, que empiezan a contar a partir de la notificación formal por parte de Red Eléctrica. El BOA detalla que esta infraestructura no ha sido sometida a una evaluación de impacto ambiental al estar la subestación original ya en servicio.

El proyecto salió a información pública en septiembre junto a otro centro de medida ubicado en La Sotonera. AWS también se beneficiará de estas instalaciones, ya que forman parte de la red de suministro eléctrico hasta el nuevo centro de datos.

La subestación Esquedas figura dentro de la documentación del PIGA de AWS como nodo de origen de la infraestructura energética exterior. Desde él parten distintas líneas de alta tensión y cuenta con una conexión al citado centro de medida.

En total, el circuito eléctrico consta de 19,2 kilómetros de extensión a través de canalizaciones subterráneas. Recorre cinco términos municipales: La Sotonera, Lupiñén-Ortilla, Almudévar, Chimillas y Huesca.

La parte más cuantiosa de las actuaciones la componen las líneas de media tensión (132 kilovatios). En ellas se invertirán casi 31 millones de euros (30.836.233,12).

Red Eléctrica es la promotora de la ampliación de la subestación de Esquedas, no así de las citadas líneas, donde figura como tal Amazon Data Services Spain S.L, la filial de AWS.

En cualquier caso, la compañía tecnológica se hará cargo del conjunto de inversiones, que en los anexos del proyecto figuran como financiadas por terceros. Tanto las de dentro como las de fuera de Walqa.

El centro de datos del parque tecnológico contará con dos subestaciones en su interior (nombres técnicos WQA1HV y WQA2HV), una línea subterránea de media tensión y un centro de seccionamiento para la alimentación auxiliar interna. Todo ello al margen de los edificios de datos, cuyo esqueleto ya puede apreciarse en las obras.

Largo plazo

El PIGA de la ampliación de AWS en Aragón, donde se enmarcan las obras de Walqa, contempla el desarrollo completo de todas las instalaciones en un plazo de diez años (2025-2035).

Las líneas subterráneas desde Esquedas tienen un plazo de ejecución de tres años desde que se obtienen los permisos. Las salas de datos se desplegarán de forma progresiva.

El conjunto de la parcela se extiende sobre 690.022 metros cuadrados, con cinco edificios de computación, de archivos y de servicios auxiliares, donde destacan las instalaciones de soporte eléctrico. La superficie edificada rondará los 128.000 metros.

Del resto de instalaciones relacionadas con la energía, AWS ha proyectado la construcción de placas fotovoltaicas sobre balsas de almacenamiento de agua del campus. Las instalaciones contarán con generadores en caso de emergencia a partir de diésel.

Consumo de agua

Las últimas modificaciones en los proyectos de Amazon en Aragón fueron noticia recientemente debido al consumo de agua. La empresa ha recibido autorización para prácticamente doblar su gasto hídrico en sistemas de enfriamiento debido al calor.

Y es que, argumentó la compañía, los cálculos de temperatura para el funcionamiento de los centros de datos ya no se corresponden con la realidad, después de dos años en marcha.

Las instalaciones consumen agua cuando superan los 29,4 grados. Las cifras que aporta AWS al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) señalan un incremento del 50% de agua destinada a los sistemas de refrigeración: de 35.000 metros cúbicos al año a 52.000.

Los cálculos salieron a la luz a raíz de una petición cursada para el centro de datos de Villanueva de Gállego. No obstante, la promotora toma como referencia el mismo dato, medido desde la estación meteorológica del Ayuntamiento de Zaragoza, para el resto de complejos en funcionamiento.

Es decir, Huesca (Plhus), Villanueva de Gállego y El Burgo. Los tres echaron a andar en 2022 y está prevista su ampliación.