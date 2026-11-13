Tecnio Formación necesita reforzar la formación para atender tanto los nuevos proyectos tecnológicos como las necesidades de la industria y las empresas instaladoras.

Aragón necesita más electricistas para afrontar el auge de los centros de datos de cara al año que viene

La transformación tecnológica de Aragón también se juega en los talleres, las instalaciones eléctricas y los equipos de mantenimiento.

Ante el despliegue de centros de datos previsto en la comunidad, Tecnio Formación advierte de la necesidad de preparar a más profesionales de la electricidad y señala 2027 como un año clave para anticiparse a las necesidades de estos proyectos.

La formación de talento técnico figura, precisamente, entre las prioridades del informe sobre centros de datos presentado en septiembre por la Fundación Basilio Paraíso, que propone medidas de recualificación para afrontar el periodo de mayor actividad constructora entre 2026 y 2029.

El punto de partida es una actividad que ya mostraba una evolución favorable de la contratación.

En su documento Potencial de generación de empleo 2025, el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) asignó a la electricidad en edificios una puntuación de cuatro sobre cinco, correspondiente a un nivel medio-alto.

Este indicador se elabora a partir de la variación interanual de la contratación, por lo que refleja una tendencia del mercado y no una tasa de inserción laboral.

“Los datos del INAEM ya apuntaban a una tendencia favorable en la contratación vinculada a la electricidad en edificios. La llegada de grandes proyectos tecnológicos añade otro motivo para reforzar la formación. Pero no debemos mirar únicamente a los centros de datos: también necesitamos profesionales que atiendan las instalaciones de viviendas, comercios y empresas”, señala Ricardo López Baena, profesor de Electricidad en Tecnio Formación.

Necesitan profesionales

La dimensión de los proyectos anunciados explica la importancia de anticiparse.

En marzo de 2026, Amazon anunció la ampliación de su inversión prevista en España hasta los 33.700 millones de euros para reforzar su infraestructura de centros de datos, ubicada en Aragón.

El anuncio incluye planes para nuevas instalaciones en Huesca y Zaragoza y la llegada de esta infraestructura a Teruel.

Se trata de una inversión plurianual, no de un desembolso concentrado en 2027.

Estas instalaciones no solo requieren perfiles informáticos.

Las ofertas de operaciones de centros de datos de AWS incluyen funciones de funcionamiento, diagnóstico y resolución de incidencias en equipos eléctricos y mecánicos.

La infraestructura que sostiene los servicios digitales necesita profesionales capaces de mantenerla operativa y actuar ante posibles fallos.

“Cuando se habla de inteligencia artificial o de la nube, es fácil pensar únicamente en programadores. Sin embargo, detrás hay instalaciones físicas que deben funcionar de forma continua. Para un electricista, este escenario abre una vía de especialización, pero exige una buena base técnica, experiencia y preparación específica para trabajar en entornos críticos”, explica López Bolea.

Desde Tecnio subrayan que conviene diferenciar las oportunidades de la construcción y el montaje de instalaciones de las que se generan posteriormente en su operación y mantenimiento.

No son los mismos puestos ni requieren necesariamente el mismo recorrido profesional.

2027: preparar profesionales

El informe Centros de datos: de la magnitud al valor, presentado por la Fundación Basilio Paraíso con la colaboración de Microsoft, sitúa en 2028 el punto de mayor actividad constructora de los proyectos analizados. También estima que, una vez desplegados, su funcionamiento sostendría 3.217 empleos anuales en el conjunto de las actividades consideradas.

Esta previsión no corresponde exclusivamente a electricistas ni equivale a vacantes disponibles en la actualidad.

A partir de ese escenario, Tecnio considera que 2027 debe aprovecharse para reforzar la formación inicial, facilitar la actualización de profesionales en activo y acercar las necesidades de las empresas al aprendizaje práctico.

La evolución efectiva de la demanda dependerá del ritmo de ejecución de cada proyecto, por lo que el centro plantea la anticipación como una prioridad, no como una garantía de contratación.

“Si esperamos a que las empresas necesiten incorporar a todo el personal para empezar a formarlo, llegaremos tarde. De cara a 2027, el reto es preparar a personas que puedan incorporarse al oficio y seguir especializándose. La oportunidad para Aragón no consiste solo en atraer inversiones, sino en que sus profesionales y sus empresas puedan participar en ellas”, afirma el profesor.

Ofertas de hasta 35.000 euros

Las oportunidades actuales también pueden observarse en procesos de selección concretos.

Entre las ofertas publicadas por Randstad en Zaragoza durante 2026 figuran un puesto de electromecánico con especialidad eléctrica industrial, anunciado en octubre con una retribución de 28.000 a 30.000 euros anuales, y otro de electricidad y diseño con EPLAN, publicado en agosto, con una banda de 30.000 a 35.000 euros anuales.

Son referencias de puestos concretos, no un salario medio de todos los electricistas de Aragón.

Para Tecnio, estas ofertas permiten mostrar las posibilidades de desarrollo del oficio sin generar expectativas irreales: las condiciones de acceso y la remuneración deben analizarse según las funciones, la experiencia y la especialización exigidas en cada puesto.

La formación inicial es el comienzo de ese recorrido, no una equiparación automática con perfiles industriales experimentados.

Formación práctica para conectar con las necesidades de las empresas Tecnio Formación cuenta en Zaragoza con formación en electricidad que combina contenidos teóricos y prácticas presenciales tutorizadas.

Su propuesta incluye formación en instalaciones de baja tensión y posibilidades de especialización en áreas como automatismos, domótica o puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El centro defiende que la respuesta a las necesidades de profesionales debe apoyarse en

un aprendizaje que permita comprender las instalaciones, interpretar esquemas, realizar comprobaciones y trabajar con seguridad.

“No basta con aprender a repetir un montaje. El alumno tiene que entender por qué se hace así, qué debe comprobar y cómo detectar un problema. Esa base es la que le permitirá seguir aprendiendo y adaptarse a instalaciones cada vez más complejas”, concluye López Bolea.