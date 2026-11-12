Nueva oportunidad para el Nudo Mudéjar: el Miteco da tres años para presentar proyectos a partir del 14 de diciembre

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto oficialmente un nuevo procedimiento para adjudicar la capacidad eléctrica liberada en el nudo Mudéjar tras el recorte al proyecto de Endesa.

Las empresas interesadas podrán presentar sus proyectos a partir del 14 de diciembre y deberán comprometerse a crear empleo, formar a trabajadores e invertir en la economía de la zona.

El Ejecutivo aspira a adjudicar hasta 935,1 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa tras el malestar generado en el territorio a raíz de la decisión.

La medida aparece recogida en una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo es que esa capacidad eléctrica pueda ser aprovechada por nuevas instalaciones de generación renovable y almacenamiento energético para recuprear actividad económica y empleo en los municipios más afectados por el cierre de la central térmica de Andorra.

No se trata de nueva capacidad creada en la red, sino de una parte de la que ya había sido adjudicada anteriormente y que ha quedado liberada tras los cambios autorizados en el proyecto inicial.

En noviembre de 2022, el Gobierno concedió los 1.202 MW que salieron a concurso a Enel Green Power España. Sin embargo, la declaración de impacto ambiental del proyecto, formulada en febrero de 2026, obligó a introducir modificaciones.

Estos cambios fueron autorizados mediante una orden ministerial del pasado 19 de octubre y permitieron liberar 937,1 MW de la capacidad inicialmente concedida. No obstante, la disponibilidad técnica del nudo limita a 935,1 MW la potencia que puede volver a adjudicarse.

La diferencia responde a que, tras los cambios, el proyecto de Enel mantiene finalmente 264,9 MW adjudicados y el máximo que puede concederse en el nudo es de 1.200 MW.

Ser rápido tendrá premio

Una de las principales novedades del procedimiento es que la capacidad se adjudicará siguiendo un criterio de prelación temporal. Es decir, que tendrán prioridad las empresas que presenten correctamente su solicitud antes que las demás.

Las compañías interesadas deberán dirigirse al Instituto para la Transición Justa, aunque la convocatoria no comenzará a surtir efectos hasta el próximo 14 de diciembre.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto durante tres años.

¿Y por qué tanto tiempo? En primer lugar, se busca asegurar que la capacidad liberada permanezca vinculada a la finalidad socioeconómica que justifica este régimen especial, incluidos los sucesivos otorgamientos que procedan cuando la capacidad revierta al procedimiento por posibles reducciones en la capacidad de acceso de los proyectos adjudicatarios, caducidad de los permisos o incumplimiento de los compromisos.

Y en segundo, a la exigencia de anteproyecto, plan socioeconómico y garantía asociados a la solicitud, dentro de un plazo cierto.

Esto, defienden desde el Ministerio, orienta el procedimiento hacia proyectos maduros y viables en condiciones de solicitar los permisos de acceso y conexión a corto plazo desde su entrada en el procedimiento.

Las empresas tendrán que acreditar tanto su capacidad legal como su experiencia técnica en el sector eléctrico. Para ello, deberán demostrar que han desarrollado actividad de producción de electricidad durante al menos tres años, contar con un socio que tenga una participación mínima del 25% y experiencia en el sector o disponer de un contrato de asistencia técnica de tres años con una compañía especializada.

El Gobierno establece unas obligaciones mínimas para garantizar que la llegada de nuevas instalaciones tenga repercusión directa en la economía de los municipios afectados por el cierre de la central térmica.

En materia laboral, las empresas deberán comprometerse a generar "al menos un empleo equivalente a tiempo completo por cada MW de capacidad de acceso solicitado".

Estos puestos podrán estar vinculados tanto a la operación y mantenimiento de las instalaciones como a otras actividades económicas adicionales que se desarrollen en los municipios incluidos en la zona de transición justa.

También tendrán que asumir compromisos de formación. La exigencia mínima será recualificar profesionalmente a una persona por cada MW solicitado, con un mínimo de 60 horas de formación para cada participante.

A ello se suma el impulso al autoconsumo energético.

Los proyectos deberán comprometerse a instalar al menos dos kilovatios de potencia destinada a autoconsumo por cada MW de capacidad de acceso solicitado.

Por último, tendrán que realizar inversiones en la cadena de valor de los municipios incluidos en la zona de transición justa y en el resto de la provincia de Teruel.

En este caso, la cuantía mínima será de 10.000 euros por cada MW solicitado mediante la adquisición de materiales, equipos, suministros y contratación de servicios a empresas y profesionales del territorio.

De esta manera, la Administración pretende evitar que la implantación de instalaciones renovables se limite a la ocupación del territorio y a la producción de electricidad, y busca que también genere oportunidades económicas para las localidades afectadas por el cierre de la central.

La ubicación

Las instalaciones deberán ubicarse en Andorra, Ariño, Alloza, Alcorisa, Ejulve, Albalate del Arzobispo, Calanda, Escatrón, Samper de Calanda, Escucha, Utrillas, Montalbán, Híjar, La Puebla de Híjar u Oliete.

En total, la relación incorpora municipios de las comarcas turolenses más directamente vinculadas a la actividad de la antigua central térmica y también Escatrón, en la provincia de Zaragoza.

No obstante, el Gobierno contempla cierta flexibilidad territorial. Debido a la concentración de instalaciones renovables ya existentes o en tramitación y a la disponibilidad limitada de suelo compatible, permitirá que los proyectos ocupen también terrenos de municipios limítrofes, siempre que se encuentren en las provincias de Teruel o Zaragoza.

Para asegurar que las empresas cumplen sus compromisos, el procedimiento establece una garantía económica de 80 euros por cada kilovatio instalado, una cuantía independiente de los 40 euros por kilovatio que exige la normativa general para los permisos de acceso y conexión.

Las compañías propuestas como adjudicatarias dispondrán de 15 días hábiles para constituir esta garantía una vez reciban el requerimiento correspondiente.

Una vez obtenida la capacidad, tendrán un máximo de seis meses para solicitar los permisos de acceso y conexión a la red de transporte.

También deberán cumplir los compromisos de empleo, formación, autoconsumo e inversión recogidos en sus respectivos planes socioeconómicos.

El cumplimiento no quedará únicamente en manos de las propias compañías. Las adjudicatarias deberán presentar un informe elaborado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas para acreditar que han ejecutado las actuaciones comprometidas. El Instituto para la Transición Justa será el encargado de comprobarlo.

En caso de incumplimiento, las empresas podrán perder tanto los derechos de acceso concedidos como la garantía económica depositada.

Si eso ocurre, la capacidad que quede libre podrá ofrecerse a la siguiente compañía que corresponda en orden de llegada.