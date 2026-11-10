Los Premios ADEA 2026 reconocen la excelencia directiva en Aragón: productividad y absentismo

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha celebrado este 10 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza la XVII Conferencia y Entrega de Premios ADEA 2026, una de las citas de referencia del ámbito empresarial aragonés, que ha reunido a destacados representantes del tejido económico, político y social de la Comunidad.

En esta edición, el Premio ADEA 2026 al Directivo de Aragón ha recaído en Ignacio Giménez Baratech, director general de Ebroacero, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, su capacidad de liderazgo y su contribución al desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial aragonés.

Además, Fundación Ibercaja ha recibido un Reconocimiento Extraordinario ADEA 2026.

Con estos galardones, que se conceden anualmente, ADEA reconoce la excelencia en la gestión y la labor de los directivos que desarrollan su actividad profesional en empresas aragonesas.

La entrega de premios ha constituido uno de los momentos centrales de una jornada que ha combinado el análisis de los principales desafíos del entorno económico y empresarial con el reconocimiento al talento directivo de la Comunidad.

La cita ha contado con una amplia representación institucional y con la participación de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quienes han participado en la clausura del encuentro.

Reconocimiento a la excelencia

Junto al máximo galardón, ADEA ha distinguido a profesionales que han destacado por su aportación a diferentes áreas de la gestión empresarial, desde las operaciones y las funciones corporativas hasta el marketing, la innovación y el compromiso social.

En la Categoría Corporativa (Recursos Humanos, Finanzas, Legal y Sistemas), el Premio ADEA 2026 ha sido para David Fauquié Borrajo, director Legal y Compliance de Auren Abogados y Asesores, por su destacada labor en este ámbito de la gestión empresarial.

Por su parte, el Premio ADEA a Operaciones (Compras, Logística y Producción) ha recaído en Eduardo Corella Mendoza, socio-director de Operinter, en reconocimiento a su contribución a la gestión y optimización de los procesos operativos.

El Premio ADEA a Marketing y Promoción Exterior ha distinguido a Santiago Romeo, director de Dirección Comercial y Estratégica de Melsa, por su labor en el ámbito comercial y estratégico de la compañía.

Por otro lado, el Premio ADEA a Innovación y Emprendimiento ha sido otorgado a Patricia Vivas, CEO y consejera delegada de Viarcín Platea, reconociendo su liderazgo y su apuesta por la innovación y el emprendimiento.

En el ámbito del compromiso con la sociedad, el Premio ADEA a la Labor Social ha recaído en Segundo Rite Gracia, jefe de Sección de Neonatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, poniendo en valor su contribución al bienestar y al desarrollo social desde el ámbito sanitario.

Asimismo, el Premio ADEA a la Trayectoria ha reconocido a Ignacio Montaner, director territorial de Endesa, por su recorrido profesional y su aportación al ámbito empresarial.

El palmarés se completa con el Premio ADEA al Directivo del Año, máximo reconocimiento de estos galardones, que ha distinguido a Ignacio Giménez Baratech, director general de Ebroacero, por su liderazgo, trayectoria y contribución al desarrollo empresarial de Aragón.

El absentismo laboral

Bajo el título “Derechos, bienestar y compromiso: el absentismo laboral a debate”, la XVII Conferencia ADEA ha situado en el centro de la reflexión uno de los principales desafíos que afrontan actualmente las empresas.

La jornada ha abordado las causas y consecuencias del absentismo laboral, así como sus implicaciones para la productividad, la competitividad empresarial, la organización del trabajo y el bienestar de los trabajadores.

El programa ha incluido una mesa redonda con representantes de los ámbitos empresarial, sindical e institucional, en la que han participado Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón; Juan Roca, presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT); José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón; y Ángel Sanz Barea, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón.

El encuentro ha permitido abordar esta problemática desde diferentes perspectivas y favorecer el intercambio de opiniones sobre posibles vías de actuación, teniendo en cuenta tanto las necesidades de las organizaciones como los derechos y el bienestar de los trabajadores.

"Vemos cómo el colapso sanitario retrasa diagnósticos y pruebas frente a lo que ocurría años atrás; necesitamos un sistema exprés en la Seguridad Social para contingencias comunes que ayude a acortar plazos, mejorando la recuperación del trabajador y atajando la pérdida de productividad", ha expresado Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón.

En esta misma línea, desde UGT Aragón se ha incidido en que el foco debe ponerse en la atención sanitaria de las contingencias comunes.

"El trabajador no quiere estar de baja; la situación normal de una persona es ir a trabajar y tener su vida. Por ello, debemos desarrollar el acuerdo alcanzado en Aragón para que los trabajadores cuenten con una vía más rápida en pruebas diagnósticas que permita saber cuanto antes qué les pasa y curarles", ha señalado José Juan Arceiz Villacampa, secretario general de UGT en Aragón.

En representación de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz ha aportado la dimensión estadística del problema, detallando que Aragón cerró 2025 con cerca de 250.000 procesos de baja y una incidencia en torno al 35-38%.

"En España, la previsión para 2026 es que el coste alcance los 36.150 millones de euros. Desde 2015 el gasto en prestaciones y costes directos se ha multiplicado por más de tres; el gasto ha crecido un 120%, un incremento que no se justifica únicamente por el aumento de procesos ni de salarios", ha detallado Sanz.

Desde la perspectiva institucional y de gestión sanitaria se ha defendido el rigor del personal facultativo y se ha destacado los avances logrados mediante la concertación social.

"Las bajas las dan los profesionales de atención primaria con criterio clínico. El convenio suscrito hace un año entre el Gobierno de Aragón, los empresarios y los sindicatos para el seguimiento y supervisión de la incapacidad temporal está dando sus frutos, habiendo logrado ya reducir el absentismo en dos puntos", ha puntualizado Ángel Sanz, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón.

La jornada ha contado también con una conferencia a cargo del presidente de Vivo Fácil, centrada en esta cuestión, así como con una ponencia de Sebastián Álvaro, que ha completado el programa de intervenciones previo a la entrega de los galardones.

Una cita de referencia

La XVII Conferencia y Entrega de Premios ADEA ha vuelto a reunir a directivos, empresarios y representantes institucionales en un espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento a la excelencia profesional.

La edición de este año ha incorporado también una vertiente solidaria. Como novedad, ADEA ha impulsado una iniciativa de apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), mediante la donación de un euro por cada asistente a la conferencia.

Esta acción se enmarca en ADEA Social, el proyecto promovido por la asociación para reforzar la implicación de los directivos aragoneses en causas de interés social.

La organización de esta XVII Conferencia y Entrega de Premios ADEA ha sido posible gracias al patrocinio principal del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, junto con la colaboración Santander, Zebra, Ibercaja, FiestaPrint, Audi Center Zaragoza, Telefónica, CaixaBank, Brusau, Integra, Itesal, Océano Atlántico y Numéricco.