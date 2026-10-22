El Gobierno de Aragón insiste en congelar hasta las elecciones el decreto de centros de datos: "Nos jugamos demasiado"

El Gobierno de Aragón ha vuelto a reclamar este jueves la congelación de la nueva normativa sobre los centros de datos que pretende tramitar Moncloa. Al menos, hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha trasladado durante el pleno de las Cortes la consejera de Economía, Eva Valle. Ha pedido que "la legislación no se apruebe de forma precipitada".

"Nos jugamos demasiado", ha expresado en respuesta a los grupos políticos de la cámara.

La consejera ha expresado su preferencia por la normativa de la Unión Europea. Fundamentalmente, ha dicho, por excluir el factor de la "correlación horaria", que requiere el abastecimiento permanente de las instalaciones a base de energías renovables.

"La tecnología no está preparada para ello. Todo lo que se ha generado no sirve, tiene que ser nuevo", ha criticado.

Para Valle, el problema de base es que "el Gobierno de España no ha sido capaz de invertir" en la red eléctrica. En la actualidad, ha puntualizado, "Aragón desperdicia energía renovable" generada en la Comunidad por no poder inyectarla en los nodos que siguen sin desbloquearse.

Así las cosas, la consejera ha remarcado que el decreto "genera inseguridad jurídica". "No se puede aprobar en marzo, estar cinco meses sin hacer nada y en agosto pretender lanzarlo con nocturnidad y alevosía", ha señalado.

En palabras de Valle, "otros países están flexibilizando sus condiciones". Por ello, ha solicitado "regular desde el equilibrio", el "uso sostenible" y que "las inversiones tengan un efecto tractor".

Infraestructuras "clave"

Para la responsable del ramo, los centros de datos se han consolidado como infraestructuras "clave" dentro de la digitalización. "Los utilizamos cada día", ha defendido.

Por ello, "Aragón parte con ventaja" en un proceso que puede "elevar la cadena de valor".

La consejera ha sostenido que las evaluaciones ambientales en Aragón ya incluyen criterios de sostenibilidad. "Deben ser inversiones tractoras, sostenibles y presentar un uso eficiente de los recursos", ha remarcado.

La nueva regulación supondría "de facto, una prohibición casi total de esta actividad en España". "Nos saca de la posibilidad de competir para atraer inversiones", ha concluido.