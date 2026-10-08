Las asociaciones contarán con descuentos en sus cuotas mensuales, un diagnóstico gratuito de su estado de digitalización y asesoramiento tecnológico.

CEPYME Aragón y Embou se alían para conectar a las pymes aragonesas con la transformación digital

Las pymes y autónomos aragoneses suman un aliado tecnológico de casa para dar el salto digital.

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME Aragón) y Embou, operadora aragonesa de telecomunicaciones perteneciente al Grupo Orange España, han firmado un convenio de colaboración empresarial para acercar a las empresas asociadas soluciones avanzadas de telecomunicaciones, gestión y digitalización en condiciones preferentes.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, y por Jorge Blasco, director general de Embou.

Las asociaciones y pymes asociadas a CEPYME Aragón, se beneficiarán de un 15 % de descuento en las cuotas mensuales de los servicios que contraten con Embou y de una consultoría inicial gratuita de dos horas para conocer su estado de digitalización.

Además, el convenio garantiza que la oferta a las empresas asociadas será siempre más ventajosa que la que reciba una empresa no asociada, con propuestas diseñadas a medida de las necesidades de cada negocio.

En este sentido María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón, ha incidido en que “la digitalización ya no es una opción para las pymes, es una condición para competir.

Con este acuerdo ponemos al alcance de nuestras empresas, en condiciones ventajosas, la tecnología y el asesoramiento de una operadora que conoce Aragón y su tejido empresarial".

Este beneficio se aplicará a los servicios de Internet, telefonía y soluciones digitales que Embou pone a disposición de empresas y autónomos, con propuestas adaptadas a las necesidades específicas de cada negocio y que abarcan desde la conectividad hasta soluciones de ciberseguridad, IoT, Data & IA y transformación digital.

Por parte de Jorge Blasco, director general de EMBOU ha incidido en que “Nuestro objetivo es acompañar a las pymes aragonesas y poner nuestra experiencia y conocimiento tecnológico a su servicio. Queremos escuchar sus necesidades, entender la realidad de cada negocio y ayudarles a encontrar las soluciones que mejor se adapten a ellas".

Más que un descuento: conocimiento tecnológico.

EMBOU asesorará a CEPYME Aragón sobre las tecnologías, los sistemas y las tendencias de gestión más recomendables para cada sector, y colaborará en la difusión y la formación de las empresas asociadas.

Ambas entidades podrán diseñar ofertas específicas para colectivos y asociaciones sectoriales que respondan a sus particularidades, y Embou valorará su participación en jornadas, actividades formativas y otros eventos organizados por la Confederación.

CEPYME Aragón extenderá el acuerdo a sus organizaciones territoriales en las tres provincias mediante reuniones en cada una de sus sedes, de modo que las empresas de todo el territorio dispongan de un contacto provincial cercano para resolver sus necesidades.

Cómo acogerse al convenio

Las pymes y asociaciones interesadas pueden solicitar los servicios de Embou escribiendo a atencion@cepymearagon e indicando sus datos de contacto y la asociación a la que pertenecen.