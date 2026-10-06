CEOE Aragón y CaixaBank entregarán el próximo día 20 los Premios Impulsa Liderazgo 2026 con cinco categorías

La quinta edición de estos galardones incorpora nuevas categorías para reconocer el talento, la iniciativa empresarial y el liderazgo en Aragón.

Los Premios Impulsa Liderazgo 2026, convocados por CaixaBank y CEOE Aragón, se entregarán el próximo día 20 de octubre.

Esta quinta edición de los galardones abre una nueva etapa de estos premios, que amplían de dos a cinco sus categorías: Liderazgo, Talento/Iniciativa Empresarial, PYME, y Gran Empresa.

El objetivo de su convocatoria es doble. En primer lugar, reconocen a personas cuyo talento, trayectoria y futuro profesional contribuye al desarrollo empresarial de Aragón, tanto desde el emprendimiento como desde puestos directivos y profesionales.

Al dar visibilidad a estos referentes, los galardones también buscan fomentar y fortalecer las vocaciones directivas y empresariales en la Comunidad Autónoma.

Los premios, cuya gala de entrega tendrá lugar en CaixaForum, se enmarcan en las actividades dirigidas a la promoción del tejido empresarial aragonés y el liderazgo en la empresa que CEOE Aragón y CaixaBank realizan conjuntamente a través de la colaboración que mantienen ambas entidades desde 2022.

Entre ellas, también destacan ciclos como Aragón Talks, con encuentros destinados a analizar los retos de los diferentes sectores productivos, jornadas sobre perspectivas económicas en las que se analizan las tendencias económicas que condicionan las decisiones empresariales o ciclos formativos para empresas sobre distintos aspectos financieros.

Con estas actuaciones, CaixaBank y CEOE Aragón colaboran para fortalecer la capacidad de anticipación y adaptación de las empresas aragonesas ante un entorno cada vez más complejo y cambiante.

Los profesionales y empresarios que resulten premiados en esta edición se unirán al selecto grupo de galardonadas anteriores, que incluyen a Susana Alejandro, presidenta y CEO de Grupo Saica; Cristina Gallart, presidenta ejecutiva de Fribin, Paloma de Yarza, presidenta de Heraldo de Aragón o Rosa Monge. CEO de Beonchip, entre otras.