Isabel Moreno, directora de la territorial Ebro de CaixaBank, y Maria Puig Forcano, abogada y titular de María Puig Compliance. CaixaBank

Este premio distingue proyectos liderados por trabajadoras autónomas que destacan por su trayectoria, innovación e impacto en su ámbito.

CaixaBank reconoce a María Puig Forcano, con el ‘Premio A Profesional Autónoma’ en la Territorial Ebro

CaixaBank ha concedido a la aragonesa María Puig Forcano, de María Puig Compliance, el Premio A Profesional Autónoma en la Territorial Ebro de CaixaBank, que incluye Aragón, Navarra y La Rioja.

Con este galardón, la entidad reconoce la trayectoria de una trabajadora por cuenta propia que ha impulsado un proyecto en consultoría y asesoramiento.

La convocatoria, que celebra este año su sexta edición, se dirige a profesionales autónomas de cualquier sector de actividad, con residencia fiscal en España y una trayectoria mínima de dos años al frente de su proyecto.

María Puig Forcano, abogada y Compliance Officer, titular de María Puig Compliance, asesora a empresas públicas y privadas del sector de la ingeniería, energía, automoción, química y farmaindustria en Ética y Compliance penal, defensa de la competencia, anticorrupción y soborno, igualdad de oportunidades y diversidad.

Con más de 25 años de ejercicio, cuenta con la certificación CESCOM 2020, es Perito judicial experta en Compliance adscrita a los Juzgados y Tribunales españoles y Auditora interna de la norma ISO 37001 antisoborno.

Su proyecto destaca por ser un negocio pionero en Aragón y en España: una de las pocas profesionales que ofrece Compliance y peritaje judicial especializado, combinando el Compliance penal, de defensa de la competencia, la igualdad de oportunidades y la diversidad.

A través de esta iniciativa, CaixaBank pone en valor la importancia de ofrecer apoyo e impulsar el talento femenino, destacando a aquellas profesionales que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio.

Con este reconocimiento, María Puig Forcano se sitúa entre las 11 ganadoras territoriales de esta edición, de las que saldrán cinco finalistas de la sexta edición del Premio A Profesional Autónoma nacional.

La ganadora nacional recibirá una dotación económica de 6.000 euros destinada a formación empresarial y personal, un diploma acreditativo y difusión a través de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Asimismo, una de las premiadas a nivel territorial podrá acceder a formación especializada de la escuela de negocios digital Founderz.

La directora de la territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, ha valorado que las profesionales autónomas “son clave para la dinamización económica y social de nuestros territorios”.

“María Puig representa el talento y el compromiso que impulsan el crecimiento empresarial y la creación de oportunidades. Desde CaixaBank queremos reconocer y dar visibilidad a referentes como ella, que con su trabajo contribuyen al progreso de nuestra sociedad”.

En la pasada edición, la ganadora nacional fue Ángela Jordana, CEO de WHI-Institute, un proyecto ubicado en Barcelona y especializado en el modelo científico de la salutogénesis y en el desarrollo de soluciones innovadoras en salud mental mediante tecnología avanzada y gamificación.

El jurado, compuesto por representantes de CaixaBank y perfiles externos vinculados al tejido empresarial, el emprendimiento y el trabajo autónomo, han valorado aspectos como la trayectoria profesional, el grado de desarrollo del negocio, la innovación y la contribución al entorno, así como la creación de empleo y el compromiso con la sostenibilidad.

El compromiso de CaixaBank con la igualdad

El Premio A Profesional Autónoma se enmarca en Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBI...

Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino.

Además, CaixaBank es la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoring.

En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial (CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Profesional Autónoma); innovación y educación (Premios WONNOW a la excelencia académica a mujeres en el ámbito STEM); deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto); entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap); y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, con programas como Triunfa en tu entrevista para mujeres o la colaboración de entidades como Specialisterne para fomentar el desarrollo profesional de jóvenes con TEA.

Gracias a este compromiso, la entidad ha logrado el galardón como “Mejor Banco en Diversidad en Inclusión en Europa” de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que otorga el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en la categoría de excelente.