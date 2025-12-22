Caspe invierte 2 millones de euros en la transformación del río Guadalope y refuerza la educación ambiental

El Ayuntamiento de Caspe avanza con el Proyecto de Restauración Morfológica y Ambiental y Conexión Hidráulica del Antiguo Cauce del Río Guadalope, una actuación de gran envergadura que, tal y como subraya su alcaldesa, Ana Jarque, “progresa conforme a los plazos previstos y refleja el compromiso del municipio con la protección del medioambiente y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos”.

Con una inversión total de 2.000.000 de euros, el proyecto cuenta con una financiación de 1.400.000 euros procedentes de los fondos Next Generation, complementada con 600.000 euros de fondos municipales.

La alcaldesa ha destacado que “estamos ante una de las actuaciones ambientales más importantes de las últimas décadas en Caspe, una intervención que recupera nuestro patrimonio natural y lo pone al servicio de la ciudadanía”.

El proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad del MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá restaurar 6,6 kilómetros del antiguo cauce del río Guadalope, mejorando de forma significativa el entorno natural y la biodiversidad de la zona.

En la actualidad, los trabajos se centran en la entrada y salida de agua al humedal, priorizando los cruzamientos necesarios para garantizar la continuidad hidráulica del río restaurado y, al mismo tiempo, facilitar el paso seguro tanto de vehículos como de peatones.

Equipo técnico de la Dirección General del proyecto Patios por el Clima.

Asimismo, ya se ha llevado a cabo una primera limpieza del antiguo cauce y se está actuando en el tramo donde se recuperará la morfología natural del río, con una anchura de entre 6 y 7 metros.

“Estamos realizando un seguimiento constante de la obra desde el ayuntamiento, especialmente desde la concejalía de Urbanismo, porque se trata de una actuación fundamental para este equipo de gobierno y que vamos a ver culminada con éxito en 2026”, ha subrayado la alcaldesa.

Este compromiso con el medioambiente se ve reforzado con la apuesta del equipo de gobierno por la educación ambiental.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Caspe participa en el programa autonómico “Patios por el Clima”, impulsado por el Gobierno de Aragón y dotado con 50.000 euros, cuyo objetivo es transformar los patios escolares en espacios verdes, educativos y sostenibles.

“El Ayuntamiento ya inició el pasado curso actuaciones para el acondicionamiento de espacios verdes en los patios escolares y con esta selección nos comprometemos a continuar estas intervenciones de forma progresiva, ya que el proyecto del CEIP Compromiso de Caspe supera los 200.000 euros”, ha manifestado la alcaldesa.

Ana Jarque ha concluido señalando que “Caspe está demostrando que es posible combinar desarrollo, sostenibilidad y bienestar comunitario. La restauración del río Guadalope y la transformación de los patios escolares son dos ejemplos claros de una misma visión: la de construir un futuro más verde y más saludable para las próximas generaciones”.