Seis centros de datos en Aragón están en riesgo si no hay más inversiones en la red eléctrica: "Nos están cortando las alas"

El Gobierno de Aragón ha presentado un total de 24 alegaciones a la propuesta de planificación de la red eléctrica planteada por el Ministerio y que ha conllevado fuertes críticas por parte del sector energético. Desde el PP consideran que estas inversiones son “decepcionantes, insuficientes y tardías” y están “cortando las alas” del crecimiento y la prosperidad de la Comunidad.

En concreto, desde el Gobierno aragonés calculan que una decena de proyectos electrointensivos están en riesgo y no se podrían llevar a cabo si no se acometen las inversiones necesarias en la red energética, que requieren una capacidad de 2 GW. De estos, cuatro serían iniciativas para producir hidrógeno y seis corresponden a centros de datos, que todavía no se han dado a conocer por no contar con el visto bueno de la Dirección General de Energía por la falta de capacidad de la red de transporte de energía.

La propuesta que ha elaborado el Ministerio eleva la inversión en proyectos en Aragón hasta los 750 millones de euros, por los 632 millones de la anterior planificación, si bien en la nueva se incluyen alrededor de 300 millones que no se ejecutaron.

Con las 24 alegaciones, explican desde el Gobierno aragonés, no varía la cantidad de inversión, ya que se incluye la supresión de la línea de alta tensión Mudéjar-Vandellós, que cruzaría el Matarraña para suministrar energía a la central nuclear.

“Nuestros proyectos son maduros, a diferencia de otras comunidades como País Vasco y Cataluña. Tenemos proyectos y energía que no tienen respuesta. Lejos de promover el consumo de cercanía, se fomenta el transporte energético. Aragón tiene energía que no va a poder consumir porque servirá para atender otros proyectos fuera de Aragón. No compensa el esfuerzo del territorio aragonés por crear expectativas de desarrollo”, ha apuntado la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero.

De esas 24 alegaciones, además de las diez dedicadas a favorecer los proyectos electrointensivos de centros de datos y producción de hidrógeno, otras nueve requieren el refuerzo de la red de distribución para evitar el “colapso” y permitir el desarrollo industrial.

Estas alegaciones afectan principalmente, según ha explicado la directora general de Energía, Yolanda Vallés, al sur de Zaragoza (Cuarte y María de Huerva), Zuera y zonas de la provincia de Huesca como Monzón y Sabiñánigo. También se requieren posiciones de distribución en nodos de Ejea de los Caballeros y Quinto de Ebro.

“Se debe reforzar mucho la distribución. Tenemos un colapso del 97%. Está garantizada la energía para vivienda, pero si queremos más energía para los proyectos industriales, algunas zonas, sobre todo Zaragoza, podríamos tener problemas por falta de distribución”, ha detallado Vallés.

“Sin proyecto de nación”

Con estas alegaciones, el Gobierno de Aragón apunta a la “ausencia de un proyecto de nación” desde Moncloa, al estar, dicen, “más preocupados por los líos que les rodean”.

“Ha habido más criterio político, sectario e ideológico para decidir las inversiones. Esto crea un grave perjuicio para todo el país y, especialmente, nuestra comunidad, que ha hecho un gran esfuerzo y sacrificio para generar energía renovable, y que ahora no se ve recompensada con esta planificación hasta 2030”, ha criticado la vicepresidenta Mar Vaquero.