Del Estadio Modular al Proyecto Malpica de Valfondo: estos son los galardonados en los Premios a la Edificación 2025

La IV Gala Aragonesa de la Edificación reunió a más de 1.000 profesionales para celebrar el buen momento del sector.

La IV Gala Aragonesa de la Edificación celebrada este viernes se convirtió en el punto de encuentro de más de 1.000 profesionales y resalta el buen momento que vive el sector en la comunidad.

Consagrada como "la noche de la edificación en Aragón" con más de 120 proyectos finalistas, se entregaron los Premios a la Edificación Aragonesa 2025 en siete categorías, además de nueve accésit y un reconocimiento honorífico.

Entre los premios entregados, el edificio residencial de Conde Aranda, de Basilio Tobías y Residencial Naos 2022, se alzó con el galardón al Mejor Proyecto de Actuación Residencial.

El jurado destacó su integración entre contemporaneidad y memoria urbana, así como su aportación a la revitalización del centro histórico de Zaragoza. En la misma categoría han entregado dos accésit al Edificio San Miguel 46, de G3 Gestión de Proyectos, y Casa Ópera, de Dana Arquitectos, ambos situados en Zaragoza.

En materia de sostenibilidad, la vivienda Passivhaus Premium de Yéqueda, obra de Albert Arpón y Martínez Bernués Arquitectura, obtuvo el premio a la Mejor Iniciativa de Edificación Sostenible y/o Saludable.

Se trata de la primera vivienda con certificación Passivhaus Premium de la zona y, además, combina autosuficiencia energética, salud, confort térmico y mínima huella ambiental.

IV Gala Aragonesa de la Edificación E. E.

El galardón a la Mejor Actuación de Reforma, Rehabilitación o Restauración fue para las intervenciones en el Real Monasterio de Sijena, un proyecto que ha devuelto vida al histórico edificio fundado en 1188 mediante una intervención rigurosa y respetuosa con su legado. El proyecto lo firman Luis Franco, Mariano Pemán, Sergio Sebastián y Alberto Gutiérrez.

En esta categoría también se ha entregado un accésit para la rehabilitación Palacio de los Nogués (Borja) para adaptación a espacio coworking y expositivo, realizada por Cronotopos.

En el ámbito público, la Mejor Iniciativa Pública en Edificación recayó en la Base de Emergencias de Protección Civil e Incendios Forestales del Gobierno de Aragón, situada en Villanueva de Gállego.

El jurado destacó su eficiencia energética y su modelo replicarle para futuras infraestructuras esenciales. La base opera 24 horas al día, 365 días al año, y demuestra que la innovación no reside solo en la técnica, sino también en la actitud.

Como mención especial, se le ha galardonado con el accésit al Estadio Modular de La Romareda (Ibercaja Estadio) con capacidad para 20.000 personas promovido por la sociedad La Nueva Romareda.

Como Mejor Proyecto Inmologístico, Industrial y/o Terciario fue reconocido el Proyecto Malpica, impulsado por Valfondo Investment Management, un complejo logístico de más de 370.000 metros cuadrados que refuerza el papel de Aragón como hub logístico europeo y que ha alcanzado la certificación LEED Platinum.

El jurado ha valorado una actuación de enorme escala que combina tecnología avanzada, sostenibilidad, eficiencia constructiva y capacidad de transformación económica, regenerando además un enclave industrial histórico de Zaragoza.

El accésit, nueva categoría en esta edición, ha sido concedido a la Sede central de PRODESA, obra de Serrano Arquitectura.

En el terreno de la innovación, el premio ha recaído a otro galardonado de la noche, el Estadio Modular, por lograr la construcción de un recinto profesional completo en menos de ocho meses mediante soluciones industrializadas y modulares. Su diseño desmontable y reutilizable y su reducción notable de emisiones marcaron un hito en España.

Por su parte, el accésit innovador ha recaído en CIVIAE, sistema industrializado de procesos y conectores, desarrollado por PERSAX.

La mejor dirección de ejecución de obra fue para la reforma y ampliación del Colegio Alemán de Zaragoza, por Víctor Millán, Alejandro Ferrer y Alberto Fuertes.

Desde el jurado han destacado su precisión técnica y capacidad de gestión en una obra extremadamente compleja, ejecutada sin interrumpir la actividad escolar y ajustada a plazos inamovibles, demostrando excelencia, coordinación y solvencia profesional.

En esta categoría se han entregado dos accésit al Edificio MA-40, en Paseo María Agustín (Zaragoza) de Laura Castillo y Luis Miguel Soler. Y la consolidación estructural del Salón Dorado del Palacio de los Condes de Argillo, del Grupo Gen Arquitectura y Sergio Latre.

Como colofón de la noche el Premio de Honor 2025 ha sido para Juan Carlos Bandrés, director general de Grupo Lobe, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, del Cluster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) y vicepresidente de la Asociación de Promotores Constructores de España.

El jurado ha valorado de manera especial su visión empresarial adelantada a su tiempo, su capacidad para impulsar la innovación y su apuesta decidida por la vivienda residencial colectiva de muy bajo consumo energético, certificada bajo el estándar Passivhaus. Una estrategia pionera que ha situado a Aragón en el mapa nacional como referente en construcción sostenible.

Durante la gala, el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza, Rafael Gracia, destacó los retos pendientes del sector como el acceso a la vivienda, el envejecimiento del parque edificatorio y la falta de relevo generacional.

Para ello, García ve clave "la colaboración entre administración y sector privado es esencial para dar respuesta a uno de los mayores retos sociales de nuestro tiempo. Y la industrialización de la construcción es el factor transformador del sector".

Por su parte, la Directora General de Vivienda del Gobierno de Aragón, Pía Canals, reconoció la relevancia de esta Gala “como motor esencial de la Comunidad”, además de resaltar el compromiso del Gobierno de Aragón para “impulsar políticas activas que faciliten el acceso a la vivienda, promuevan la rehabilitación urbana y refuercen la sostenibilidad energética, como las más de 2.000 viviendas públicas adjudicadas y las 5.000 previstas hasta 2027 en las tres provincias”.