Calentamiento Ibercaja Estadio.

Calentamiento Ibercaja Estadio. E.E.

Real Zaragoza

Así hemos vivido el derbi aragonés entre el Real Zaragoza y el Huesca: los locales ganan por primera vez en el Ibercaja

El conjunto maño pone fin a una racha de seis derrotas consecutivas a costa del Huesca (1-0), gracias a un gol por la escuadra de Aguirregabiria.

Más información: Chechu Dorado, exjugador de Real Zaragoza y Huesca, sobre el derbi: "Me gustaría que el Zaragoza se llevara una alegría"

Zaragoza
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

El Real Zaragoza y la SD Huesca se ven las caras en el primer derbi aragonés de la temporada en una situación dramática como nunca. Los de la capital son colistas de Segunda División a 9 de la salvación y con solo una victoria en 13 jornadas.

La SD Huesca comenzó la jornada marcando los puestos de permanencia, con 15 puntos, pero ahora mismo se encuentra dentro del descenso con el empate del Granada. Además, este miércoles se anunció la llegada de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador azulgrana.

En este contexto, el primer oficial entre ambos que se celebra en el Ibercaja Estadio se celebra sin apenas tensión o sentimiento de tal. Un derbi descafeinado con el ambiente más centrado en la preocupación por la difícil situación de ambos. El choque comenzará a partir de las 21.00.

  1. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | ¡FINAL DEL PARTIDO!

    90+5': ¡¡¡FINAL DEL PARTIDO!!! El derbi aragonés se lo lleva el Real Zaragoza, que vuelve a ganar después de seis derrotas consecutivas. 

  2. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Cinco minutos de añadido

    90': Se jugarán cinco minutos de prolongación.

  3. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Segunda amarilla para Radovanovic

    89': Segunda amarilla para Radovanovic. Se queda con uno menos el Zaragoza para el final.

  4. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Amarilla para Ángel Pérez

    87': Cartulina amarilla para Ángel Pérez por una acción sobre Tasende.

  5. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Más cambios

    83': Se han ido Valery y Raúl Guti para dejar su lugar a Dani Tasende y Toni Moya. 

  6. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Amarilla para Valery

    81': Amarilla clara para Valery por un agarrón. Falta peligrosa.

  7. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Cambios de Sellés

    79': Rotaciones también en el Real Zaragoza. Saltan al verde Sebas Moyano y Bakis, en lugar de Kenan Kodro y Mario Soberón.

  8. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Doble cambio

    78': Doble cambio en la SD Huesca. Entran Ojeada y Ángel Pérez. Se van Dani Luna y Jesús Álvarez.

  9. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Remate de Kodro

    75': Jugada del Real Zaragoza. Centra Pomares y la peina Kodro algo forzado. Se va fuera el golpeo.

  10. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Cambio en el Zaragoza

    70': Sellés hace el primer cambio. Se va Keidi Bare y entra Saidu. 

  11. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Sube intensidad el Huesca

    69': Los visitantes empiezan a acechar el área zaragocista con ocasiones consecutivas. Ahora está a la esepra de un saque de esquina.

  12. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Ocasión clarísima del Huesca

    68': ¡Parada de Andrada! Salva el guardamenta una buena llegada de los azulgranas. Jugada de Pulido y remate de Portillo. 

  13. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Primer cambio

    67': Primer cambio del partido. Mueve ficha el Huesca con la entrada de Enol. Se retira Sergi Enrich.

  14. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Se duele Raúl Guti

    67': Ha tenido que ser atendido Raúl Guti doliéndose en el suelo. Parece que puede seguir sin problema. 

  15. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Kenan Kodro

    61': Golpeo con peligro de Kenan Kodro. Atrapa sin apuros bajo palos Dani Jiménez. El primer disparo a puerta de la segunda parte.

  16. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Fuera de juego

    60': Buen acercamiento de los altoaragoneses. Aunque la sacaba Andrada a córner, el colegiado señalaba fuera de juego. 

  17. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Tarjeta a Radovanovic

    59': Cartulina amarilla para Radovanovic.

  18. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Misma historia

    58': Tal cual ha sido la primera mitad, continúa la segunda parte. Sin ocasiones claras en ningún bando, pero con el Real Zaragoza algo más superior.

  19. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | ¡Da inicio la segunda mitad!

    45': En juego la segunda parte del derbi aragonés. 

  20. Zaragoza

    Asistencia al Ibercaja Estadio

    Dato oficial de asistencia al partido de esta noche. 16.078 espectadores han asistido al derbi aragonés. 