Así hemos vivido el derbi aragonés entre el Real Zaragoza y el Huesca: los locales ganan por primera vez en el Ibercaja
El conjunto maño pone fin a una racha de seis derrotas consecutivas a costa del Huesca (1-0), gracias a un gol por la escuadra de Aguirregabiria.
- 22:53 FINAL DEL PARTIDO
- 22:03 SEGUNDA MITAD
- 21:48 DESCANSO
- 21:14 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 21:01 COMIENZA EL PARTIDO
El Real Zaragoza y la SD Huesca se ven las caras en el primer derbi aragonés de la temporada en una situación dramática como nunca. Los de la capital son colistas de Segunda División a 9 de la salvación y con solo una victoria en 13 jornadas.
La SD Huesca comenzó la jornada marcando los puestos de permanencia, con 15 puntos, pero ahora mismo se encuentra dentro del descenso con el empate del Granada. Además, este miércoles se anunció la llegada de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador azulgrana.
En este contexto, el primer oficial entre ambos que se celebra en el Ibercaja Estadio se celebra sin apenas tensión o sentimiento de tal. Un derbi descafeinado con el ambiente más centrado en la preocupación por la difícil situación de ambos. El choque comenzará a partir de las 21.00.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | ¡FINAL DEL PARTIDO!
90+5': ¡¡¡FINAL DEL PARTIDO!!! El derbi aragonés se lo lleva el Real Zaragoza, que vuelve a ganar después de seis derrotas consecutivas.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Cinco minutos de añadido
90': Se jugarán cinco minutos de prolongación.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Segunda amarilla para Radovanovic
89': Segunda amarilla para Radovanovic. Se queda con uno menos el Zaragoza para el final.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Amarilla para Ángel Pérez
87': Cartulina amarilla para Ángel Pérez por una acción sobre Tasende.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Más cambios
83': Se han ido Valery y Raúl Guti para dejar su lugar a Dani Tasende y Toni Moya.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Amarilla para Valery
81': Amarilla clara para Valery por un agarrón. Falta peligrosa.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Cambios de Sellés
79': Rotaciones también en el Real Zaragoza. Saltan al verde Sebas Moyano y Bakis, en lugar de Kenan Kodro y Mario Soberón.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Doble cambio
78': Doble cambio en la SD Huesca. Entran Ojeada y Ángel Pérez. Se van Dani Luna y Jesús Álvarez.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Remate de Kodro
75': Jugada del Real Zaragoza. Centra Pomares y la peina Kodro algo forzado. Se va fuera el golpeo.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Cambio en el Zaragoza
70': Sellés hace el primer cambio. Se va Keidi Bare y entra Saidu.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Sube intensidad el Huesca
69': Los visitantes empiezan a acechar el área zaragocista con ocasiones consecutivas. Ahora está a la esepra de un saque de esquina.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Ocasión clarísima del Huesca
68': ¡Parada de Andrada! Salva el guardamenta una buena llegada de los azulgranas. Jugada de Pulido y remate de Portillo.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Primer cambio
67': Primer cambio del partido. Mueve ficha el Huesca con la entrada de Enol. Se retira Sergi Enrich.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Se duele Raúl Guti
67': Ha tenido que ser atendido Raúl Guti doliéndose en el suelo. Parece que puede seguir sin problema.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Kenan Kodro
61': Golpeo con peligro de Kenan Kodro. Atrapa sin apuros bajo palos Dani Jiménez. El primer disparo a puerta de la segunda parte.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Fuera de juego
60': Buen acercamiento de los altoaragoneses. Aunque la sacaba Andrada a córner, el colegiado señalaba fuera de juego.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Tarjeta a Radovanovic
59': Cartulina amarilla para Radovanovic.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | Misma historia
58': Tal cual ha sido la primera mitad, continúa la segunda parte. Sin ocasiones claras en ningún bando, pero con el Real Zaragoza algo más superior.
Real Zaragoza 1 - 0 SD Huesca | ¡Da inicio la segunda mitad!
45': En juego la segunda parte del derbi aragonés.
Asistencia al Ibercaja Estadio
Dato oficial de asistencia al partido de esta noche. 16.078 espectadores han asistido al derbi aragonés.