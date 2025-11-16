Así hemos vivido el derbi aragonés entre el Real Zaragoza y el Huesca: los locales ganan por primera vez en el Ibercaja

El Real Zaragoza y la SD Huesca se ven las caras en el primer derbi aragonés de la temporada en una situación dramática como nunca. Los de la capital son colistas de Segunda División a 9 de la salvación y con solo una victoria en 13 jornadas.

La SD Huesca comenzó la jornada marcando los puestos de permanencia, con 15 puntos, pero ahora mismo se encuentra dentro del descenso con el empate del Granada. Además, este miércoles se anunció la llegada de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador azulgrana.

En este contexto, el primer oficial entre ambos que se celebra en el Ibercaja Estadio se celebra sin apenas tensión o sentimiento de tal. Un derbi descafeinado con el ambiente más centrado en la preocupación por la difícil situación de ambos. El choque comenzará a partir de las 21.00.