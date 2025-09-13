Gabi aleja fantasmas en el Real Zaragoza, pero habla claro: “Necesitamos ganar y vamos a poner todo para conseguirlo”

Alejado del nerviosismo y la ansiedad, pero con la “necesidad” de conseguir la primera victoria. Así afronta el Real Zaragoza el partido del próximo lunes ante el Albacete, un rival que también ha empezado la temporada en la parte baja y que viene de encajar cuatro goles en casa. Un escenario, a priori, propicio para sumar tres puntos que no pueden esperar mucho más tiempo.

Porque, pese a que el técnico, Gabi Fernández, ha insistido en la previa del partido que no hay nervios en el vestuario, el 2 de 12 puntos posibles y la imagen dada solo se revierten con una victoria. “Necesitamos ganar y vamos a poner todo para la primera victoria y que la gente siga enganchada al Real Zaragoza”, ha afirmado en rueda de prensa.

Gabi pide tiempo. Lo hizo tras el partido ante el Valladolid y lo ha vuelto a hacer este sábado. “De 12 fichajes, 10 no han hecho pretemporada y nos va a costar seguir adaptando a los fichajes al equipo. Las sensaciones son buenas, pero hay que traducirlas en puntos, porque necesitamos ganar”, ha remarcado el técnico.

Al margen de la victoria, Gabi se ha puesto un objetivo claro para el próximo lunes, dejar la portería a 0, aunque lo importante seguirá siendo la victoria. “Todavía no hemos sido capaces de hacerlo y tenemos que mejorar. Si ganamos con la portería a 0, mucho mejor, pero necesitamos ganar”, insistía y repetía el entrenador en rueda de prensa.

Para ello, el equipo recupera piezas, a Bazdar, con Bosnia la semana pasada, y Valery, poniéndose a tono, y ya podrá contar con Tachi y Tasende. Mientras, espera que Paul Akouokou siga cogiendo ritmo de competición. “La idea el sábado pasado era que no fuera ni convocado. Con la desgracia de Rado opté por ponerlo, y ya visteis vosotros el nivel que tiene. Está al 40 o 50% sin hacer pretemporada. Eso habla por sí solo”, ha destacado.

De esta forma, el técnico tendrá que tomar decisiones claves en su 11 titular, desde el debut de Andrada o la posición de Saidu, hasta si dar entrada a Bazdar, goleador ante el Andorra y con Bosnia. “No tengo solo la duda del 11 inicial, sino también de los cambios. No nos podemos fijar solo en el 11. Los cambios de calidad son los que ganan los partidos. Debemos tener un equipo competitivo en el minuto 1 y 90”, exponía.