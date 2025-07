El Real Zaragoza despide a Arriaga, Clemente, Adu Ares y Alberto Marí, pero no aclara la situación de Lluís López

El Real Zaragoza ha anunciado este martes que ninguno de los cuatro jugadores cedidos en el club y cuya vinculación finalizaba este 30 de junio continuarán el próximo curso en el conjunto blanquillo. Por tanto, estos volverán a sus respectivos clubes para decidir su futuro.

Kervin Arriaga (Partizán), Enrique Clemente (Las Palmas), Adu Ares (Athletic Club) y Alberto Marí (Valencia) ponen fin a su etapa en el Real Zaragoza, tras media temporada en el caso del hondureño (que ha disputado 17 partidos) y el curso completo en el de los otros dos.

De los cuatro, solo Kervin Arriaga tenía hueco en la plantilla dirigida por Gabi Fernández. A pesar de la opción de compra sobre el hondureño, el acuerdo no ha podido materializarse y el centrocampista pondrá rumbo a Primera División.

De hecho, Arriaga ya comunicó este lunes a través de redes sociales su marcha del Real Zaragoza. “Es el momento de despedirme de todos vosotros y lo hago con dos ideas principales: ha sido corto, pero muy intenso. De estos meses me llevo el aprendizaje de ver cómo una afición ama a su escudo y lucha por él de manera incondicional”, escribía en su carta.

En cuanto al resto, su futuro estaba claro, pues no han terminado de hacerse hueco en la plantilla, aunque Adu Ares terminó demostrando su potencial en el tramo final.

Estos se unen a las salidas de Joan Femenías, Carlos Nieto, Jair Amador y Adrián Liso. No obstante, también el central catalán Lluís López terminaba contrato este lunes 30 de junio, pero la entidad aragonesa no ha comunicado nada al respecto pese a que todo apunta a que no renovará.

Incorporación de Antonio Acosta

Estas no han sido las únicas novedades del día en la esfera del Real Zaragoza. El club ha anunciado que Antonio Acosta se incorpora a la dirección deportiva del Real Zaragoza como nuevo secretario técnico, siendo la mano derecha de Txema Indias, director deportivo.

Acosta, futbolista en la década de los años 90 e inicios de los 2000, posee una extensa trayectoria tanto como entrenador como en dirección deportiva de clubes, siendo secretario técnico del CD Leganés desde 2021 hasta el pasado mes de junio de 2025.

También ha sido oficial el adiós del doctor Ireneo de los Mártires. Tras 6 años como jefe de los servicios médicos de la entidad blanquilla, el galeno zaragozano termina su vinculación con el club, que ha agradecido su profesionalidad y compromiso.