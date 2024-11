Víctor Fernández: "Viniendo de donde venimos, tiene mucho mérito estar en los puestos de honor"

Víctor Fernández en plena esencia. Este viernes, el entrenador del Real Zaragoza ha analizado la actualidad de su equipo antes del enfrentamiento de este sábado ante el Huesca en el duelo aragonés. De nuevo, sus palabras transmiten confianza, tranquilidad e ilusión. También, mucho zaragocismo.

El Real Zaragoza se mide este sábado a la S.D. Huesca en El Alcoraz tras la victoria frente al Granada la jornada pasada. Un triunfo importante que ha generado un ambiente positivo para preparar el duelo.

No obstante, Víctor Fernández ha repasado el estado de salud de sus jugadores y ha confirmado que no recupera a ninguno con respecto la semana pasada. "Creíamos que quizás Keidi, pero no ha hecho ningún entrenamiento. Va mejorando de la rodilla, pero no irá ni convocado", explicaba.

Además, a estas bajas se le une la ausencia de Bernardo Vital por acumulación de amarillas. En su posición, con la lesión de Kosa, está la opción de Jair y Clemente. "Si no juega Clemente, jugará Jair. Si no juega Jair, jugará clemente. Uno de los dos será el acompañante de Lluís López", declaraba el míster sin dar pistas.

En este sentido, tampoco comunicaba nada del estilo que tiene en mente. "Sé cómo les vamos a jugar, pero no voy a darle pistas al entrenador rival. Siempre hay detalles que varían de un partido a otro", afirmaba Víctor. "El Huesca es un equipo que hace un repliegue medio-bajo, es el que más bajo defiende de la categoría", analizaba destacando ese "talento defensivo" y viendo un "partido de dificultad".

Entonces, el Real Zaragoza buscará la victoria sin perder su esencia, pero "con matices". "Tenemos que tener la seguridad de que el partido no se va a desarrollar como queremos", aseguraba Víctor Fernández.

Aunque el equipo de Hidalgo se caracterice por su bloque defensivo, no descarta que el Huesca, jugando en casa, solo vaya a esperar. Por eso entiende que el encuentro tendrá contrastes y deben tener cuidado a balón parado. "Tienen dos grandes lanzadores y gente muy valiente que ataca al balón", sumaba.

El cuadro zaragozano tratará también de mantener las sensaciones recuperadas ante el Granada, donde “no aparecieron errores gruesos” y se consiguió minimizar los errores individuales, así como mejorar en la toma de decisiones. Sin embargo, Víctor ha dejado muy claro que es una jornada más: “No le estamos dando ni más ni menos importancia a la victoria contra el Huesca”.

En ese aspecto, cuando le preguntaban por la denominación “derbi”, aseguraba que no utiliza esa palabra y reiteraba su respuesta anterior. También mostraba sus mejores deseos para el equipo vecino, sin querer entrar a valorar la polémica por el precio de las entradas.

Mérito a la situación

Además, recuperando sus declaraciones sobre que no se valoraba tanto el trabajo de su equipo, el técnico ha querido explicar su perspectiva. “Creo que esto viene porque está muy reciente nuestro pasado, siempre mirando abajo, el descenso, era una sensación de desolación constante”, expresaba.

Por ello, después de haber vivido esa situación, que el propio Víctor ha visto como seguidor y socio, considera que se debe valorar al actual grupo. “Un grupo de gente joven, rebelde, decidida”, del que está “muy orgulloso”.

“Viniendo de donde venimos, y sufriendo lo que hemos sufrido, tiene mucho mérito y mucho valor estar en los puestos de honor”, argumenta el maño, que confía en que siguiendo esa línea de trabajo el Real Zaragoza siga agarrado a la parte de arriba.

Por último, Iván Azón está siendo protagonista en los últimos días y también lo ha sido en la sala de prensa. ¿Quiere Víctor Fernández que renueve con el Real Zaragoza? “Lo que más quiero es que el Real Zaragoza ascienda. Eso está por encima de cualquier apartado”, comenzaba el entrenador aragonés.

"Iván Azón está en un gran momento, el mejor desde que está en el Real Zaragoza. Ha mejorado increíble", confesaba Víctor. "Deseo que suba el Zaragoza y que en ese objetivo esté la gente que defiende el escudo con orgullo y honor, entre ellos, sin lugar a dudas, está Iván Azón".