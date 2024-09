José Manuel Fábregas, nuevo presidente de las peñas: "Me gustaría que el club viera que estamos para ayudar"

Hace poco más de una semana, el 21 de septiembre, José Manuel Fábregas se convertía en el nuevo presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza (FPRZ), siendo la suya la única candidatura para la presidencia. El zaragozano, que fundó con solo 21 años la peña David Generelo, soñaba con alcanzar este cargo algún día, aunque no esperaba hacerlo tan pronto.

Zaragocista "hasta la médula" y con 31 años de abonado a sus espaldas, afronta este reto con ilusión y ganas de hacer las cosas bien para sus peñistas, y para la afición del Real Zaragoza.

Así pues, Fábregas repasa los pilares de su proyecto, en el que quiere potenciar el zaragocismo entre los más pequeños y fuera de Zaragoza, los desplazamientos y la relación con el club.

P.- Lo primero José Manuel, hábleme de usted para la gente que no le conozca.

R.- Tengo 41 años, soy economista y zaragocista hasta la médula. Desde que tengo uso de razón he ido al fútbol de la mano de mi padre. Soy abonado desde 1993, con anterioridad iba con entradas sueltas. El fútbol es mi gran pasión y el Real Zaragoza es una cosa muy importante en mi vida.

José Manuel Fábregas en un desplazamiento del Real Zaragoza.

P.- Así que esa pasión por el Real Zaragoza se la inculcó su padre.

R.- Sí. No tuve otra opción. Desde que era pequeño los domingos había que ir al campo de fútbol. Así de simple.

P.- ¿Le ilusiona como aficionado esta nueva temporada del Real Zaragoza?

R.- El inicio es ilusionante, aunque después de 12 años en Segunda División, soy cauto. Me gusta la nueva política de fichajes de volver a ir a por jugadores jóvenes con hambre. Es el jugador histórico que ha triunfado en el Real Zaragoza. Tenemos un equipo joven, con energía en las piernas y vamos a ver si se da bien la temporada. Yo creo que por lo menos entre los seis primeros tenemos que acabar.

P.- En concreto sobre la FPRZ, ¿en qué punto cree que está en cuanto a número, participación?

R.- La salud social del zaragocismo es buena. El año pasado teníamos más de 28.000 abonados, cada vez se anima más gente, viajan más, hay más jóvenes en el campo, y se nota mucho a la hora de demandar actividades. En la FPRZ, se ha visto en los últimos años como van cambiando los gustos y hábitos de los peñistas. En la actualidad hay 161 peñas y 15.020 peñistas.

P.- ¿Qué perfil tienen la mayoría de peñistas?

R.- Totalmente heterogéneo. Hay de todo, hay gente joven, gente mayor, gente de edad intermedia, no puedo darte un perfil determinado. Aunque es un ambiente más familiar y nos gustaría atraer a un público más joven.

Su presidencia

P.- La suya era la única candidatura… ¿Qué le motivó a presentarse a la presidencia?

R.- Siempre he tenido la ilusión de ser presidente de la Federación de Peñas. Soy fundador y presidente de la peña David Generelo desde hace 20 años, la fundé con 21 años, siendo un chaval, y llevo 20 años participando en las asambleas en la Federación.

Fábregas es el fundador de la peña David Generelo.

He estado dos años en la junta directiva, pero siempre consideraba que no era el momento personal adecuado para ser presidente. En junio hubo elecciones y no se presentó nadie. La FPRZ entró en un periodo un poco convulso porque había riesgo de que se liquidara.

Hubo gente que se me acercó y me dijo que me veía como una persona adecuada. Decidí dar el paso y me he rodeado de un equipo magnífico y sin ellos no hubiera sido posible.

P.- ¿Cuáles son los principales objetivos, retos o proyectos para esta legislatura?

R.- Son cuatro pilares. El primer pilar son las peñas, que son las que sostienen la Federación. Vertebrar el zaragocismo por todo el territorio nacional, incluso, en el extranjero. Cuanto más te alejas de Zaragoza, más complicado es ser zaragocista, y nosotros tenemos que darles publicidad, soporte, apoyarlos, escucharlos y ver cómo potenciarlo.

También es importante el tema de los niños. En la FPRZ, desde hace muchos años, hay un proyecto que se llama cantera peñista en el que tenemos varios abonos en Tribuna y llevamos a los niños a ver los partidos para que cojan el hábito de ir al campo y pasen un día estupendo. Vamos rotando por peñas y es una actividad que funciona muy bien. Tenemos que darle continuidad y pensar qué más cosas hacer para seguir fomentando el zaragocismo entre los más pequeños, que van a ser los que llenen La Romareda en el futuro.

Por otro lado, los viajes. Hoy en día funcionan muy bien, pero en los últimos años hemos visto que se viaja más de forma individual. Nos gustaría volver a los viajes antiguos donde salían tres, cuatro o cinco autobuses, y poder estar más agrupados. Considero que estos días de desplazamientos son los que más se disfrutan dentro del mundo peñista.

Como cuarto, me gustaría que el club valorará lo que hacemos, vieran que estamos para ayudar y que queremos exactamente lo mismo que ellos: que la gente vaya al campo, que la gente compre camisetas, que la gente se desplace.

P.- El tema de los desplazamientos es algo que ha mencionado que quería potenciar. ¿Cómo plantea hacerlo?

R.- Con más gasto en autobuses y darle toda la publicidad que podamos. Estamos siendo muy activos en redes sociales y queremos mantener esa actividad.

XV aniversario de la peña David Generelo con Nayim y Alberto Zapater.

P.- Además de aquello, ¿qué cambios cree que son más importantes o urgentes? Si es que los hay.

R.- No, no creo que haya, pero he tratado de que la candidatura fuera lo más plural posible y de que tenga representación de la provincia de Huesca, de Teruel y de núcleos en la provincia de Zaragoza donde hay focos importantes de zaragocismo, como en Calatayud. También tengo un representante que es de Jerez de la Frontera y él representa a todas esas peñas que están fuera de Aragón.

P.- Mucha gente dice que se ha perdido la exigencia con el club y el equipo entre las nuevas generaciones. ¿Lo ve así?

R.- Yo creo que sí. Ahora ir a La Romareda es casi una fiesta y yo por ejemplo recuerdo la temporada con Txetxu Rojo, que el equipo iba segundo, y la gente pitaba. Los más jóvenes no han conocido otro Real Zaragoza y es cierto que antes se protestaba mucho, se lanzaban almohadillas.

P.- Como representante de la Federación de Peñas, ¿qué mensaje le mandaría a la afición?

R.- A los peñistas les diría que vamos a trabajar duro para que se sientan orgullosos de esta junta directiva y al resto de aficionados les doy las gracias por todo el apoyo que le dan al Real Zaragoza. Les invitamos a que si no nos conocen, vean un poco las cosas que hacemos y entren a formar parte de cualquiera de las peñas que hay de nuestro Real Zaragoza.