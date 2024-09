Iván Calero: "Tenemos un buen caldo de cultivo para hacer algo bonito"

Dejando atrás las presentaciones de los nuevos jugadores durante estas semanas del mercado, los futbolistas del Real Zaragoza vuelven a aparecer en rueda de prensa para analizar la actualidad del conjunto blanquillo. Este miércoles ha sido el turno de Iván Calero, protagonista en el inicio del curso por su buen rendimiento y la calidad de sus centros.

El lateral derecho, que llegó este verano procedente del Cartagena, ha supuesto un salto de nivel para el Real Zaragoza, que es líder de Segunda División y todavía no conoce la derrota.

Ante esta situación Calero ha mostrado calma, a la vez que confianza en el vestuario: "Estamos muy tranquilos, sabiendo que estamos en una buena línea, que es la que tenemos que seguir el resto de jornadas. El buen arranque se hará bueno si seguimos ganando partidos".

En este aspecto ha señalado que la clave del éxito es la combinación entre "mantener la portería a 0" y el generar mucho arriba, así como también "el bloque junto", "esperar los momentos de presión" y "la energía".

Por otro lado, Iván Calero ha admitido que desde el primer momento que pisó La Romareda se dio cuenta "de la grandeza del club" y ha contado cómo fue esa primera experiencia. "Fui con sensación de temor", comenzaba y explicaba que se debía al tipo de juego que propone el Elche.

🎥 La grandeza del Real Zaragoza 🤍💙 pic.twitter.com/Brk5RVS6Xt — Real Zaragoza (@RealZaragoza) September 11, 2024

"De alguna forma el estadio acompañó de verdad, interpretó muy bien el partido, hace que la gente te apoye incluso más. Sumando el resultado, es un inicio soñado, eso es lo que vamos a necesitar de ellos, que sean ese jugador número 12", confesaba y aseguraba que su apoyo sería fundamental en las buenas, y sobre todo en los malos momentos. "Creemos que ellos van a ser claves para el devenir del equipo y del club", concluía.

Más allá del propio partido del domingo, expresa que se siente muy cómodo en el Real Zaragoza y reconoce que así entra con más "calma y tranquilidad". De momento, está en buen camino y ya ha regalado dos asistencias, la última un "caramelo" a Soberón. "Son comentarios que siempre se hacen, a nivel de broma más que otra cosa, he empezado bien, intento aportar el máximo a nivel deportivo y personal. Que aportemos todos nuestro granito de arena hará que podamos luchar por los objetivos", insistía Calero.

Experiencia pasada

Por mucho que no se quiera mirar al pasado, es inevitable no recordar lo que sucedió la temporada anterior tras encadenar cinco victorias consecutivas. La afición del Real Zaragoza lo tiene presente para mantener los pies en el suelo y dentro del vestuario, Calero admite que se ha comentado: "Se menciona algún comentario, no como algo recurrente, la gente está concienciada, ir líder en la jornada 4 es algo anecdótico, no nos centramos en el año pasado, es un año nuevo, jugadores nuevos, se ha mencionado la experiencia, pero no se debe pensar".

Igualmente, el madrileño reflexionaba sobre sus experiencias en Soria o Cartagena y afirma que en Segunda División las cosas dan muchas vueltas y lo que se haga ahora no vale en la jornada 38.

Sobre el calendario, el Real Zaragoza tiene duelos complicados en las próximas semanas, pero para el futbolista hay que tener "respeto" en todos los partidos. "Por nombres esto es una auténtica guerra, cuando hay guerra hay que coger el casco y la pistola y tirar para adelante", declara.

No obstante, entiende que cada rival es distinto y deben adaptarse a cada uno dentro de la filosofía del equipo. "Tenemos un buen caldo de cultivo para hacer algo bonito", apunta el defensa.

Por último, en referencia a las lesiones que están azotando al Real Zaragoza, el lateral señalaba que es en esta situación cuando se ve "la fortaleza de la plantilla". Además, manifiesta que los que están jugando menos "están preparados para dar el paso adelante", que es más “fácil” cuando los resultados acompañan.