Adu Ares entra en la convocatoria para el estreno del Real Zaragoza en La Romareda

El Real Zaragoza ha dado a conocer este mediodía la lista de convocados para el encuentro de este domingo frente al Elche, el estreno del club maño en La Romareda este curso. La principal duda estaba en la presencia o no de Adu Ares, quien cayó lesionado el pasado lunes. Finalmente, el vasco estará disponible.

Adu Ares sufrió en el entrenamiento de este lunes un golpe que le hizo acudir a su presentación con el Real Zaragoza cojeando y con un vendaje en el tobillo. El martes el equipo no se ejercitó, pero el miércoles el jugador no participó en la sesión para que se le realizarán las pruebas pertinentes. El club comunicó que Adu Ares padecía un esguince en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo y quedaba pendiente de evolución.

No obstante, el viernes en la rueda de prensa previa al compromiso, Víctor Fernández valoró el estado del extremo y confirmó que evolucionaba positivamente y que no estaba descartado, aunque lo normal sería que no llegara. Finalmente, y habiendo entrenado con sus compañeros este sábado, el del Athletic Club entra en la lista y podrá tener minutos sobre el césped de La Romareda.

Resto de jugadores

En el resto de la lista de Víctor Fernández apenas hay novedades. En la portería se apuntan Poussin, Cristian Álvarez y Guillermo Acín, del Deportivo Aragón. Sigue ausente el lesionado Femenías.

✅📋 Los 𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺 para hoy pic.twitter.com/LknAFWGv6m — Real Zaragoza (@RealZaragoza) September 8, 2024

En la línea defensiva blanquilla, Lluís López, Jair (regresa tras su problema en el ojo), Sebastian Kosa, Enrique Clemente, Bernardo Vital, Marcos Luna, Iván Calero, Tasende y no está Carlos Nieto en el lateral izquierdo.

Keidi Bare, Marc Aguado, Francho, Toni Moya y Gori aparecen en el medio campo, con Bermejo, Pau Sans, Adrián Liso y la sorpresa de Adu Ares.

Como delanteros puros, Mario Soberón, Iván Azón y Alberto Marí. El canterano apunta a ser titular por primera vez este curso al no poder contar el técnico aragonés con Samed Bazdar, que se encuentra con la selección sub-21 de Serbia.

En definitiva, estos serán los protagonistas que tratarán de conseguir los tres puntos ante el Elche a partir de las 18.30 en un duelo muy especial para el zaragocismo.