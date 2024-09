Pablo Castrillo, el ciclista aragonés de moda: "En estos 21 días me ha cambiado la vida por completo"

El 29 de agosto de 2024 será un día que jamás olvidará Pablo Castrillo (Jaca, 2001). Tampoco el 1 de septiembre de 2024. Y es que pocas personas han sido más felices que el ciclista jaqués este verano. El joven aragonés ha cumplido su sueño, y el de su familia, y ha devuelto la ilusión por el ciclismo a todo Aragón, que ya tiene un nuevo referente.

Pablo Castrillo nació en Jaca, donde gracias a su madre, y después a su hermano Jaime, comenzó a saborear la fría brisa de los Pirineos sobre la bicicleta. Empezó a los 15 años, pero estaba destinado a dar grandes alegrías.

Tras años de sacrificio, trabajo, disciplina, y momentos de todo tipo, llegó su recompensa soñada. Castrillo fue convocado con el equipo de Kern Pharma (invitado) para participar en la Vuelta Ciclista a España, su primera gran ronda. Ahí las expectativas se superaron con creces y Pablo hizo historia.

El oscense consiguió ganar dos etapas de la prueba con actuaciones para enmarcar. Un hecho épico, que, como él mismo confiesa, le ha cambiado la vida. Ahora, es un ídolo, y su futuro se presenta ilusionante. Eso sí, su humildad y cercanía sigue siendo la misma.

P.- Lo primero de todo, ¿ha podido descansar desde el final de la Vuelta con tantos homenajes y entrevistas?

R.- Un poco sí, los primeros días tenía alguna entrevista, pero poco, para recuperar lo máximo posible. Ya estoy con las pilas cargadas, pensando en el Mundial, disfrutando del homenaje del martes en casa y ultimando los detalles para terminar la temporada.

P.- ¿Cómo fue ese recibimiento masivo en su querida Jaca, el volver a casa y recibir tanto cariño?

R.- Fue una maravilla, pensaba que no había tanta gente, pero fue una locura, algo que disfruté mucho y que recordaré toda la vida. Que el pueblo donde nací me haga ese recibimiento y esas muestras de cariño, lo viví con bastante emoción y los pelos de punta.

Pablo Castrillo recibió un emotivo homenaje en Jaca. Ayuntamiento de Jaca

La Vuelta a España

P.- Vamos a hablar de la Vuelta, porque gracias a su actuación en esta ronda la mayoría del público le ha conocido.

R.- Sí, eso es. Durante esta temporada y la anterior he hecho resultados buenos, pero la Vuelta a España da mayor proyección y cualquier resultado se hace muy grande. Esas dos etapas han dado bastante bombo, me ha hecho bastante conocido. En estos 21 días me ha cambiado la vida por completo.

P.- Ha ganado dos etapas con Kern Pharma, equipo invitado a la Vuelta. Esto no se había conseguido antes. ¿Es consciente de lo que ha hecho o aún le cuesta asimilarlo?

R.- Dentro de carrera no eres consciente de lo que has hecho, pero, cuando estás en casa y asimilas todo, ya ves lo que ha supuesto a nivel de Aragón y nacional. Toda la gente a la que le ha gustado lo que has hecho, como se ha dado a conocer el equipo. Ha sido un dato histórico que un equipo invitado haya conseguido tres victorias y estoy orgulloso de haber participado en la Vuelta a España con Kern Pharma y hacer historia con ellos.

El ciclista aragonés celebra la victoria de etapa. @cxcling null

P.- ¿Se imaginaba que esto podía suceder? ¿Cuáles eran sus expectativas antes de empezar?

R.- Con el equipo habíamos planteado desde hace meses hacer una buena preparación. Los ocho corredores íbamos en forma. Queríamos intentar enfrentarnos en las máximas fugas posibles, ir a por una victoria, pero de ahí a conseguir tres, no lo habíamos imaginado.

P.- La primera de esas dos fue doblemente especial por la coincidencia con el fallecimiento de Manolo Azcona.

R.- Abrir tu palmarés con una victoria en la Vuelta a España ya es algo increíble, pero sobre todo ese día fue bastante emocionante. Era un día triste, con la muerte de nuestro fundador, Manolo Azcona, pero le dimos la vuelta para hacer la mejor etapa posible y ni en los mejores guiones hubiéramos ganado para poder dedicársela.

P.- ¿Qué se le pasa por la cabeza en los momentos en los que está ahí encima viendo que puede ganar?

R.- Vas bastante concentrado. Pero en esa primera victoria me iba acordando de mi familia, de mi equipo, de que me dieran fuerza. También pensaba en Manolo y en poder dedicarle la victoria. Hasta los últimos metros no te crees realmente que vas a conseguirlo. Cuando cruzas la meta es una euforia máxima. Te vas con los medios y luego a abrazar a los corredores y a todo el staff del equipo, que es lo mejor de la Vuelta.

P.- Y de todas las emociones que ha vivido, ¿con qué se queda?

R.- En toda La Vuelta ha habido muchas experiencias, los 21 días han sido una locura. Me quedo con esas dos victorias, pero he dicho muchas veces que la que más he disfrutado es la de Urko. Por lo que hizo el equipo, se vio lo bien cohesionados que estábamos. Disfruté mucho por la victoria de un amigo como Urko.

P.- No sé si recuerda cuáles fueron las primeras palabras que le dijeron sus padres o su hermano al ganar las etapas.

R.- Que estaban bastante emocionados, asimilando todo como yo, sufriendo mucho. Muy felices de lo que había hecho, pero que me mantuviera con los pies en la tierra, son dos victorias, pero hay que seguir trabajando, que el día a día sigue siendo el mismo.

P.- Además, comenzó en el mundo del ciclismo gracias a la tradición familiar.

R.- Empezó con mi madre, cuando era pequeño alguna vez iba con ella. Sobre todo fue por mi hermano, ya con 15 años iba a muchas carreras suyas y me enganché al ciclismo. A partir de ahí decidí probar y hasta ahora.

Pablo Castrillo en el recibimiento en Jaca. Ayuntamiento de Jaca

P.- Hablando de eso, ¿qué recuerdos tiene de sus inicios en Jaca?

R.- Desde los 15 años he entrenado siempre aquí en Jaca, lo recuerdo con mucha ilusión, no pensaba que pudiera tener este futuro. Ahí pensaba en disfrutar de la bici y son recuerdos bonitos, que me han llevado hasta hoy y los he mantenido hasta ahora.

P.- También recientemente se ha publicado que acudirá al Mundial de Zúrich con España. ¿Cómo lo afronta?

R.- Es un premio a la buena Vuelta y lo afronto con bastante tranquilidad, estar ahí ya es un sueño. Es un premio merecido a esta trayectoria. Tengo ganas de aportar mi máximo posible a la selección y, sobre todo, poder disfrutar de una experiencia única.

P.- Además de esa cita, ¿qué le depara el futuro? ¿Cuáles son sus expectativas u objetivos?

R.- Ahora mismo sigo centrado en el día a día, no me planteo muchas cosas. Iré viendo mi estado de forma temporada a temporada. En esta Vuelta me he encontrado bastante cómodo en fuga e intentando cazar etapas y yo creo que haciendo generales de una semana me vería cómodo. Pero poco a poco, se irá viendo hasta donde está mi nivel.