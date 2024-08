El Gran Premio de MotorLand Aragón camina hacia el récord: "La venta anticipada va mejor que nunca"

El Gran Premio de MotoGP se celebra en Alcañíz el próximo fin de semana, desde el 30 de agosto hasta el 1 de septiembre, y los preparativos entran en su fase final. Este jueves se ha celebrado la Junta de Seguridad que ha aprobado el Plan Especial de Tráfico y de Seguridad para la gran cita del motociclismo en Aragón.

Sin duda, es una fecha marcada en el calendario y de la que hay muchas ganas, después de dos años desde la última prueba. Esa ilusión se está reflejando también en las cifras de asistentes. Así pues, el consejero de Medio Ambiente y Turismo y presidente de MotorLand, Manuel Blasco, ha recalcado que esperan "volver a las mejores cifras históricas". Concretamente, señalaba que están un 10% por encima de las cifras de 2019 (la mejor) en la venta anticipada. A falta de ocho días, "va mejor que nunca", aclaraba todavía más y valoraba el esfuerzo que se estaba realizando en publicidad y marketing.

En esta línea, confiaba en que el tiempo respetara. Es algo que no está bajo su control, pero de lo que dependerá que haya o no un récord de visitantes. Lo que sí se asegura es el éxito deportivo, pues el mundial está muy igualado y la batalla entre Bagnaia y Jorge Martín es el gran atractivo, así como ver a Marc Márquez. "Se va a jugar una parte importante, no definitiva, del Mundial en Alcañiz", añadía Blasco.

Además, insistía en que todo está preparado para que el Gran Premio de Aragón "vuelva a ser el mejor Gran Premio del mundo" y declaraba que el esfuerzo “no tiene precedentes”. Ahí recordaba el papel del Gobierno de Aragón, que ha permitido el despliegue de Aragón TV para su emisión, la ‘Fan Zone’ o el asfaltado.

Junta de Seguridad previa al Gran Premio de Aragón. DGA

Por otro lado, el consejero reconocía que se está intentando cambiar las fechas para la celebración del Mundial en Alcañíz para el año 2025, pues este fin de semana coincide con el regreso de vacaciones o la proximidad con el Mundial de Superbikes. Por ello, se está mirando, junto a Dorna, celebrarlo antes del verano, con el fin de conseguir más afluencia de gente.

El alcalde de Alcañiz y vicepresidente de MotorLand, Miguel Ángel Estevan, apuntaba que la plaza de España y la avenida Aragón son los principales lugares de ocio y explicaba que el protagonismo será para las motos ese fin de semana.

Junta de Seguridad

En lo que se refiere propiamente a la Junta de este jueves, Manuel Blasco comunicaba que se ha hecho un repaso de todas las situaciones que se pueden dar: Seguridad, Tráfico, dispositivos de Sanidad, Protección Civil y emergencias.

El dispositivo especial se activará desde el jueves 29 de agosto y contará con un refuerzo especial de Guardia Civil, que desplegará 1042 agentes de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS, GEAS, Tedax, Servicio Cinológico, Escuadrón de Caballería, Seprona, Servicio Aéreo o Grupo de Transmisiones entre otros.

Durante los días de celebración del Gran Premio, la Guardia Civil incrementará los controles de alcoholemia y drogas en los accesos al circuito, así como los trabajos de identificación de vehículos y personas. Al dispositivo se incorporan varias unidades de Policía Nacional que realizarán labores de control de documentación.

Además, durante el fin de semana del Gran Premio, la Dirección General de Tráfico (DGT) desplegará dos helicópteros con capacidad para grabar y enviar imágenes en directo de los accesos al circuito.

La Unidad de carreteras del Estado marcará la señalización alternativa que servirá de guía a los conductores. El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desplazará a 12 operarios del Centro de Conservación de Alcañiz para dar apoyo a Guardia Civil y atender cualquier incidencia.

También la plantilla de la Policía Local recibirá refuerzos de cuerpos de otras localidades cercanas a Alcañiz, según ha informado el alcalde.

Además, pendientes del tiempo, dos meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) participarán en este dispositivo ofreciendo desde el jueves previsiones detalladas de los fenómenos atmosféricos que puedan incidir en el desarrollo del premio. Confederación Hidrográfica del Ebro por su parte mantiene la vigilancia de los cauces del Guadalope y del entorno de la Estanca de Alcañiz con un equipo de guardia.