Estos son los dos ciclistas aragoneses presentes en la Vuelta a España 2024

Los amantes del ciclismo están de celebración. Este sábado 17 de agosto comienza la 79ª edición de la Vuelta Ciclista España 2024. Así pues, llegan tres semanas y 21 etapas de bicicleta, esfuerzo, sufrimiento y momentos apasionantes. 176 ciclistas se dan cita en una de las principales pruebas del deporte, dos de ellos, naturales de Aragón. Jorge Arcas y Pablo Castrillo serán los representantes de la tierra.

La Vuelta Ciclista España 2024 se inaugura este sábado 17 de agosto en Lisboa, con una etapa de 12 kilómetros que concluirá en Oeiras. Será el día 8 de septiembre cuando se ponga el broche final a otra edición de la carrera en la capital española, tras 3.265 kilómetros.

En esa esperada salida se encontrarán dos ciclistas aragoneses: Jorge Arcas y Pablo Castrillo. La Federación Aragonesa de Ciclismo anunciaba este lunes su presencia en la nueva edición de la prueba. Primero fueron sus respectivos equipos quienes, al anunciar los ocho corredores titulares, desvelaban su participación.

Pablo Castrillo, natural de Jaca, hará su debut a los 23 años con el Kern Pharma, equipo navarro invitado a participar. El resto del grupo lo completan Urko Berrade, Jorge Gutiérrez, Unai Iribar, Pau Miquel, José Félix Parra, Ibon Ruiz y Antonio Soto.

Por su parte, Arcas vivirá su quinta ronda con el Movistar Team, la última fue el pasado año. De esta manera, el veterano formará parte de un equipo con grandes aspiraciones en La Vuelta al tener en sus filas a algunos de los favoritos al título: Nairo Quintana o Enric Mas.

Además, entre los posibles ganadores hay que mencionar a Mikel Landa, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Joao Almeida o Richard Carapaz.

Con estos dos aragoneses se repite la misma presencia del pasado año. En 2023, además de Arcas, el oscense Fernando Barceló pedaleó en la prueba con el Euskadi-Murias.

La Vuelta en Zaragoza

La Vuelta Ciclista 2023 regresó con una etapa a Zaragoza después de 15 años sin pasar por la capital aragonesa. El 7 de septiembre fue la fecha señalada para un día histórico en la ciudad, que se paralizó para ver llegar al pelotón a la meta situada en la Puerta del Carmen.

No obstante, este año no se repetirá aquella jornada, pues la prueba no pasará por la comunidad aragonesa.