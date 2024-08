Así queda la plantilla de Casademont Zaragoza para el nuevo curso 2024/25: fichajes y mucha ilusión

Nueva temporada y nuevas ilusiones. El equipo masculino de Casademont Zaragoza arrancó este lunes 12 de agosto la pretemporada con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al inicio de la competición 2024/25 y afrontar un año en el que la Marea Roja quiere soñar a lo grande. Las expectativas se han disparado gracias a la confección de la plantilla.

Ya ha quedado atrás el sufrimiento del curso pasado, cuando Casademont Zaragoza tuvo que esperar hasta la antepenúltima jornada para asegurar la permanencia en la ACB. Además, con opciones en las últimas dos jornadas, no consiguió alcanzar la plaza para la Basketball Champions League y finalmente jugará de nuevo la Europe Cup.

Con la ilusión totalmente renovada y más de 7.000 abonados, la Marea Roja espera volver a disfrutar del espectáculo en el pabellón Príncipe Felipe. Las sensaciones son buenas, ya que el proyecto conserva sus pilares más importantes de la temporada pasada y han llegado nuevas caras que, a priori, elevan el nivel.

Porfirio Fisac sigue siendo el líder del barco de Casademont Zaragoza, aunque con un nuevo cuerpo técnico junto a él. El principal cambio es la salida de Sergio Lamúa, a quien sustituirá Iñaki Martín.

En cuanto a los protagonistas sobre la pista, la mejor noticia es la continuidad del capitán Santi Yusta, que renovó hasta 2027 con el club aragonés el pasado mes de mayo. El alero madrileño tenía ofertas para irse a otros clubes, pero apostó por quedarse en la que es ya su casa.

Igualmente, Miguel González alargó su vínculo con Casademont Zaragoza hasta 2027, siendo esta operación una muestra del proyecto de futuro de la entidad.

Sin embargo, la novedad más ilusionante del verano llegó a finales de junio y con el nombre propio de Trae Bell-Haynes. El base canadiense fue el mejor jugador de Casademont Zaragoza la temporada pasada y la dirección deportiva consiguió retenerlo, al menos, un año más.

Los otros que continúan el próximo curso son Yoanki Mencía, Lucas Langarita y Emir Sulejmanovic. Este último, otro de los pilares vitales del Casademont Zaragoza 2023/24.

Fichajes

A los rostros conocidos se unen lo que han llegado este verano. Hasta seis caras nuevas han firmado por el club zaragozano y se han unido a los “Guardianes de Zaragoza”. El primero en llegar fue el pívot angoleño Jilson Bango. A este le siguieron A.J. Slaughter, Marco Spissu, Joaquín Rodríguez y el fichaje estrella de Bojan Dubljevic.

La última incorporación del club, Arnau Parrado, no formará parte finalmente del equipo. El club anunció la tarde de este martes que el interior catalán no superó el reconocimiento médico y no seguirá en la dinámica del grupo. El jugador había firmado por tres temporadas.

Arnau Parrado no formará parte de Casademont Zaragozahttps://t.co/JvjrnvstKC — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) August 13, 2024

Así pues, Casademont Zaragoza deberá buscar un remplazo antes del inicio del curso.

Primer partido

El domingo 29 de septiembre a las 17.00, el Príncipe Felipe acogerá el estreno de Casademont Zaragoza en la Liga Endesa 2024/25. Los de Fisac recibirán al Lleida, un recién ascendido.

El segundo encuentro, el primero lejos de casa, será un reto importante, pues los rojillos viajarán a la capital española para medirse al Real Madrid, vigente campeón.