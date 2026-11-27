La Jornada de la Industria brilla en Etopia en la mañana de este viernes. E.E

La cita ha abordado cuestiones como los rodajes en Aragón, la inteligencia artificial y el auge del documental.

El Festival de Cine de Zaragoza reúne a la industria audiovisual aragonesa en Etopia para analizar los retos del sector

El Festival de Cine de Zaragoza ha celebrado este viernes una de las principales citas de la 31ª edición, la Jornada de la Industria, un encuentro que ha reunido en Etopia a profesionales del sector audiovisual para analizar los retos y las oportunidades de la industria cinematográfica.

La Jornada de la Industria ha comenzado a las 9.30 horas con la bienvenida a cargo de la actriz aragonesa Sara Vidorreta, conocida en este festival por su interpretación en ‘El Patio de la Infanta. Habitar el tiempo’.

Uno de los primeros bloques, titulado ‘Cine, industria de todos’, ha puesto el foco en la capacidad del mundo audiovisual para impulsar negocios, crear empleo y generar oportunidades más allá de las pantallas.

En esta sección han participado Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón y miembro del Comité Ejecutivo de CEOE Aragón; Paúl Alonso, FPV Drone Pilot; Javier Lozano, Travel Planner y diseñador de viajes de autor, y creador de Otium Club de Viajes y Luis Aparicio, presidente de FITCA.

Juan Royo, editor de cultura, ha sido el encargado de moderar esta sección.

A continuación, la mesa ‘Rodar en Aragón’ ha abordado las posibilidades que ofrece la comunidad para atraer y facilitar rodajes. En este apartado han intervenido Natalia Prieto, responsable docente del área de audiovisuales; CPA Salduie del Grupo San Valero; Georgina Terán, de EFD Estudio; Pai Alcolea, presidenta de ACA y Arantxa Ezquerro, diseñadora de vestuario.

En esta ocasión, la moderadora ha sido Adriana Oliveros, presidenta del clúster Audiovisual de Aragón.

La programación ha continuado con una pausa para el café y dos espacios dedicados a los 20 años de trayectoria de Aragón TV y a su papel en el territorio. Natalia Martínez, jefa de contenidos y nuevos proyectos en Aragón TV; Azahara Cañedo Ramos, directora general de RTPA y Fernando Cayo, actor y director cinematográfico, han participado en este apartado moderado por Marisol Gómez, de FORTA.

El auge del cine documental ha contado con el guionista y director Gaizka Urresti, la guionista Ana María Pinar, la presidenta de la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) Anna Saura, la directora y realizadora Silvia Pradas y con la periodista Esther P. Nogarol como moderadora.

La inteligencia artificial también ha tenido un gran peso durante esta jornada. Nikotxan, un reconocido ilustrador; Santiago Navarro, representante del clúster audiovisual de Aragón; Beatriz Chaverri, profesional de la agencia y productora 3lemon y Daniel Belanche, investigador de la Universidad de Zaragoza han participado en esta sección.

Por último, la mesa ‘Cine y cultura de defensa’ ha abordado el apartado ‘El que emociona con el relato define la realidad’.

En esta sección han participado Juan Billón Laá, coronel jefe del Área de Cultura de Defensa de la Secretaría y General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa; Miguel Ángel Sendín, investigador principal del grupo COLISEP y Gonzalo Aguado, presidente de la Asociación C. Los Sitios. Cristina Montull, directora del proyecto @culturadedefensa ha moderado este bloque.

Esta tarde a las 19.00 horas tendrá lugar la gala de clausura. La ceremonia, conducida por Guille Van Drei, pondrá el broche a nueve días de programación con la entrega de premios de los seis certámenes oficiales, además de los galardones Augusto y otros reconocimientos al talento audiovisual.

Además, también se dedicará un espacio a homenajear trayectorias profesionales vinculadas al cine, la televisión y las artes escénicas.