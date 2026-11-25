La Filmoteca ha acogido una sesión de microcortometrajes, un ciclo de cortos mexicanos y la proyección de ‘Rabioso’, un thriller ambientado en el desierto de Almería.

El Festival de Cine de Zaragoza dedica una jornada a los microcortometrajes y al cine mexicano

El Festival de Cine de Zaragoza ha continuado este miércoles con su programación en la Filmoteca de Zaragoza, donde el cortometraje ha vuelto a ser protagonista con tres propuestas cinematográficas diferentes.

El festival ha comenzado a las 17.00 horas con el Certamen Internacional de Microcortometrajes, una sesión de aproximadamente 62 minutos que ha reunido trabajos procedentes de España, Francia, Chile y México.

La selección ha permitido acercar al público en un formato que concentra sus historias en piezas de corta duración. Entre los títulos proyectados han figurado ‘El maestro’, de Guillermo Uria y Juan Carlos Parro. El protagonista, Rubén, vuelve a casa para cuidar de su padre tras años trabajando en Londres.

A continuación se ha proyectado ‘Manolín’, un cortometraje de Albert Mariné que narra la historia de un padre que descubre que su hija tiene un móvil de última generación que él no ha comprado.

Después ha sido el turno de ‘Goodbye, Carabanchel’, de Jorge Ruiz Laffond y Berry Espinosa, en la que María recorre el barrio mientras habla con su madre enferma y recuerda un lugar que está desapareciendo. Los mismos directores han creado ‘Luciérnagas’, una historia en la que una mujer intenta terminar un cuento que había comenzado su marido fallecido y recurre a la inteligencia artificial para continuar su trabajo.

La programación ha continuado con ‘Paz interior’, de Alba Martínez Frew, lleva al espectador hasta un convento en el que un misterioso zumbido altera la tranquilidad de las religiosas. También ha formado parte de la selección ‘Le Renard du 94’, de Sofian Chouaib, que retrata la convivencia entre un zorro y el entorno urbano de París.

El bloque se ha completado con los trabajos ‘Loin’, de Marne Discazeaux, ‘¿Oxidados?’, de Richard Osés; ‘Té y canela’, de Fernanda Belmar; ‘003’ y ‘Gracias’, de Daniel Chamorro; ‘Palabras’, de Cristina Ruiz, y ‘Piedras y Cenzontles’, de Octavio Gasca.

Pau Montagud, fundador de DocsMX, Idoya Barrabés, directora del festival, José Luis Anchelergues y Sebastián Pelayo, documentalista de México Bárbara Sanz.

A las 18.15 horas, la Filmoteca ha seguido con el ciclo de cortometrajes mexicanos, una de las propuestas vinculadas a México, país invitado de esta edición. La sesión, con una duración de 80 minutos aproximadamente, ha acercado al público una muestra de la producción audiovisual del país.

La jornada ha concluido a las 20.00 horas con la proyección de ‘Rabioso’, película de 2025 dirigida por Luis María Fernández y encuadrada en el apartado Panorama ZIF. En 80 minutos de duración se plantea un thriller de acción con elementos del wéstern contemporáneo.

La historia arranca con un hombre que despierta encadenado a una tumba a mitad del desierto de Almería el día de su boda. Sin agua ni ayuda, y con una fotografía misteriosa en su cartera, tendrá que luchar por sobrevivir.

La película está protagonizada por José Luis García-Pérez y Patricia Ross, y cuenta con la colaboración especial de Víctor Clavijo. Esta producción sigue el modelo que en Hollywood denominan triple one: una trama, una localización, un día. Un duelo a muerte en medio de un escenario tan cinematográfico como el de Tabernas.

La programación continuará este jueves 26 de noviembre en la Filmoteca de Zaragoza con dos nuevas propuestas. A las 17.00 horas tendrá lugar el Certamen Internacional de Cortometrajes de Centros de Formación, que reunirá nueve trabajos procedentes de escuelas y centros audiovisuales de España, México, Brasil, Polonia, Irán y Chile.

Entre ellos figuran títulos como ‘A la vejez, viruelas’, de Pol Aguilera, de ESCAC; ‘Orfeus’, de Manuel Guevara López, de The Core Escuela Superior de Audiovisuales; o ‘Las manzanas no flotan’, de Marina Castañón, de SAE Institute en México.