Alejandro Sanz llega a Zaragoza con su gira '¿Y ahora qué +?' el 26 de junio de 2027: conoce todos los detalles
El artista madrileño anuncia una nueva etapa del tour en España; las entradas para su concierto en Zaragoza saldrán a la venta el 24 de noviembre.
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Alejandro Sanz cierra una etapa extraordinaria con cifras que hablan por sí solas: 76 conciertos y 69 sold outs, respaldado por una increíble respuesta de su público en cada territorio.
Una gira que ha llenado algunos de los recintos más importantes de América y España, y ha reafirmado la vigencia de un directo capaz de conectar con distintas generaciones.
Ahora, sobre este éxito se construye ‘¿Y Ahora Qué+?’, la nueva etapa del tour con la que Alejandro Sanz volverá a los escenarios españoles durante el verano de 2027 con 12 conciertos confirmados.
Este nuevo tour llevará a Alejandro Sanz a tocar el sábado 26 de junio en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, de la mano de Doctor Music y Eventos MPH.
Las entradas para el concierto de Zaragoza estarán a la venta el próximo martes 24 de noviembre a las 10:00h en doctormusic.com y en alejandrosanz.com.
Alejandro Sanz en España
El calendario internacional arrancará con dos citas muy especiales en Estados Unidos, ya anunciadas para el 13 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn y el 15 de mayo en el Kaseya Center de Miami.
Tras este primer encuentro con el público estadounidense, Alejandro Sanz pondrá rumbo a España para protagonizar una nueva temporada de conciertos durante el verano.
Tenerife será el punto de partida de este nuevo regreso que ya contempla 12 paradas, y recorrerá ciudades como Zaragoza, Sevilla, Granada, Córdoba, Cáceres, entre otras.
Este anuncio llega además en un momento especialmente significativo para Sanz, que acaba de recibir el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué+?.
Con este nuevo galardón, el álbum suma ya tres Latin Grammys en las dos últimas ediciones de estos premios, con un total de 25 Latin Grammys, y 4 Grammys americanos a lo largo de su carrera.
Un nuevo reconocimiento que pone en valor la calidad de su último trabajo, y su capacidad de seguir evolucionando, sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las grandes figuras de la música en español de todos los tiempos, dando paso así a una etapa en la que el éxito de su gira y el respaldo de la industria musical avanzan de la mano.
Ahora, ‘¿Y Ahora Qué+?’ lleva todo lo vivido un paso más allá y lo multiplica: más escenarios, más música, más emoción y nuevas oportunidades para vivir muy de cerca un directo que promete ser inolvidable.