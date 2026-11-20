Alejandro Sanz llega a Zaragoza con su gira '¿Y ahora qué +?' el 26 de junio de 2027: conoce todos los detalles

Alejandro Sanz cierra una etapa extraordinaria con cifras que hablan por sí solas: 76 conciertos y 69 sold outs, respaldado por una increíble respuesta de su público en cada territorio.

Una gira que ha llenado algunos de los recintos más importantes de América y España, y ha reafirmado la vigencia de un directo capaz de conectar con distintas generaciones.

Ahora, sobre este éxito se construye ‘¿Y Ahora Qué+?’, la nueva etapa del tour con la que Alejandro Sanz volverá a los escenarios españoles durante el verano de 2027 con 12 conciertos confirmados.

Este nuevo tour llevará a Alejandro Sanz a tocar el sábado 26 de junio en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, de la mano de Doctor Music y Eventos MPH.

Las entradas para el concierto de Zaragoza estarán a la venta el próximo martes 24 de noviembre a las 10:00h en doctormusic.com y en alejandrosanz.com.

Alejandro Sanz en España

El calendario internacional arrancará con dos citas muy especiales en Estados Unidos, ya anunciadas para el 13 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn y el 15 de mayo en el Kaseya Center de Miami.

Tras este primer encuentro con el público estadounidense, Alejandro Sanz pondrá rumbo a España para protagonizar una nueva temporada de conciertos durante el verano.

Alejandro Sanz anuncia concierto en Zaragoza. E.E

Tenerife será el punto de partida de este nuevo regreso que ya contempla 12 paradas, y recorrerá ciudades como Zaragoza, Sevilla, Granada, Córdoba, Cáceres, entre otras.

Este anuncio llega además en un momento especialmente significativo para Sanz, que acaba de recibir el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué+?.

Con este nuevo galardón, el álbum suma ya tres Latin Grammys en las dos últimas ediciones de estos premios, con un total de 25 Latin Grammys, y 4 Grammys americanos a lo largo de su carrera.

Un nuevo reconocimiento que pone en valor la calidad de su último trabajo, y su capacidad de seguir evolucionando, sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las grandes figuras de la música en español de todos los tiempos, dando paso así a una etapa en la que el éxito de su gira y el respaldo de la industria musical avanzan de la mano.

Ahora, ‘¿Y Ahora Qué+?’ lleva todo lo vivido un paso más allá y lo multiplica: más escenarios, más música, más emoción y nuevas oportunidades para vivir muy de cerca un directo que promete ser inolvidable.