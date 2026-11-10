La entrega de los Premios del Certamen Literario, el teatro, la música, el cine y las exposiciones completan una agenda con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

Lola Herrera, el ballet 'El Cascanueces' y el cine negro protagonizan la programación cultural en Barbastro

El Ayuntamiento de Barbastro ha preparado para este mes de noviembre una completa programación cultural que reúne literatura, teatro, música, ballet, cine y exposiciones, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades y con el Centro de Congresos como uno de los principales escenarios.

La concejal de Cultura, Pilar Abad, destaca la variedad de una agenda que combina espectáculos de compañías de reconocido prestigio, actividades familiares, conciertos y propuestas que permiten acercar al público diferentes disciplinas artísticas.

Entre las citas más destacadas figuran la representación de Camino a la Meca, con Lola Herrera, el ballet El Cascanueces, el ciclo de cine negro 1946: un año en negro y la entrega de los premios del Certamen Literario de Barbastro.

La programación arrancó el 6 de noviembre con la entrega de los premios del Certamen Literario de Barbastro 2026, que tuvo lugar en el Centro de Congresos.

Durante el acto, conducido por Elena Puértolas, se entregaron los galardones de las diferentes modalidades literarias y se presentaron las obras ganadoras, entre ellas 'El derecho a quedarse quieto', de Marina Perezagua, Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro; 'Cada cosa al moverse', de Javier Vicedo Alós, Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, y 'Vistreta antecullida', de Manuel Sánchez Barea, Premio de Novela Corta en Aragonés Ziudá de Balbastro.

Al día siguiente, sábado 7, a las 12.00 horas, el ciclo Menudo Teatro ofreció 'La leyenda de Sally Jones', de Baychimo Teatro, un espectáculo de teatro y títeres dirigido al público familiar a partir de seis años que propone un viaje lleno de aventuras, amistad y emociones.

La danza tendrá una de sus principales citas el viernes 13 de noviembre, a las 20.00 horas, con la representación de 'El Cascanueces' a cargo de la International Ballet Company.

La compañía, integrada por solistas de diferentes países europeos, llegará al Centro de Congresos con uno de los grandes clásicos del ballet, en una producción que combina fantasía, música y una cuidada puesta en escena.

El teatro familiar continuará el sábado 14, a las 20.00 horas, con 'Blancanieves, El Musical', de Candileja Producciones, incluido en el programa PLATEA.

El espectáculo ofrece una reinterpretación del cuento clásico que apuesta por la diversidad y la inclusión, con un reparto integrado por profesionales con y sin discapacidad.

Grandes intérpretes

La programación teatral continuará el domingo 22 de noviembre, a las 19.00 horas, con 'Hoy no estrenamos', de L'Om Imprebís, una comedia protagonizada por Carles Castillo, Santiago Sánchez, Carles Montoliu y Víctor Lucas.

La obra, reconocida con el Premio del Público en la Feria de Teatro de Castilla y León, propone un recorrido por diferentes historias y personajes a través del humor, la emoción y el virtuosismo interpretativo.

Otro de los grandes atractivos del mes llegará el sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas, con Camino a la Meca, protagonizada por Lola Herrera, junto a Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

La obra, del dramaturgo Athol Fugard, aborda cuestiones como la libertad, la vejez, la autonomía personal y el derecho a decidir cómo vivir, a través de una historia de gran intensidad emocional. La música también tendrá un espacio destacado.

El sábado 21 de noviembre, a las 20.00 horas, la Banda de Música Ciudad de Barbastro ofrecerá su tradicional Concierto de Santa Cecilia, con entrada libre.

La actuación contará con la participación de María López y la Coral Barbitanya y tendrá como una de sus novedades la presentación de un bolero aragonés compuesto por Blas Coscollar para banda y dulzaina, con la intervención de Carlos Trell, de los Dulzaineros del Somontano.

El viernes 27, a las 20.30 horas, será el turno de B Vocal, que llegará al Centro de Congresos con Cantando a los 30, un espectáculo con el que la formación aragonesa repasa tres décadas de trayectoria artística a través de la música a cappella, el humor y la interpretación vocal.

Cine independiente

El cine tendrá un protagonismo especial durante noviembre con el ciclo 1946: un año en negro, dedicado a tres grandes títulos del cine negro clásico.

Las proyecciones tendrán lugar en el Cine Cortés, con entrada libre, y estarán precedidas de charlas de presentación a las 19.00 horas.

La primera sesión se celebrará el martes 10 de noviembre con 'El sueño eterno', de Howard Hawks, presentada por el periodista y crítico cinematográfico Carlos Marañón.

El martes 17 será el turno de Gilda, de Charles Vidor, mientras que el martes 24 se proyectará 'El cartero siempre llama dos veces', de Tay Garnett.

Estas dos últimas sesiones contarán con la participación de Guillermo Balmori, escritor, historiador cinematográfico y cofundador de Notorious Ediciones.

Las tres películas comenzarán a las 20.00 horas.

Por su parte, el ciclo de cine independiente 'La Mirada de Harry' ofrecerá dos nuevas proyecciones.

El jueves 12, a las 20.30 horas, se podrá ver 'Vivir la tierra', del director chino Huo Meng, reconocida con el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival de Berlín de 2025.

El jueves 26, a las 20.30 horas, llegará 'La vida de una mujer', de Charline Bourgeois-Tacquet, una película que reflexiona sobre el equilibrio entre la vida profesional y personal.

Ambas sesiones se celebrarán en el Cine Cortés.

Exposiciones y actividades

La programación se completará con diferentes propuestas expositivas y actividades para el público infantil y familiar.

Del 9 al 28 de noviembre, Barbastro acogerá La Compañía Ilustrada, una exposición itinerante impulsada por la Diputación Provincial de Huesca que, bajo el título Misterios de libro, reúne las interpretaciones de diez ilustradores sobre grandes obras de la literatura.

La muestra podrá visitarse en la Casa de la Cultura y en distintos comercios de la plaza del Mercado.

Como complemento, el lunes 23 de noviembre, a las 17.00 horas, Carlos Grassa, director de 'La Compañía Ilustrada', ofrecerá una visita guiada a la exposición.

El jueves 26, también a las 17.00 horas, la Biblioteca Hermanos Argensola acogerá el taller infantil Misterios en conserva, a cargo de la ilustradora Eva Naval, una actividad gratuita con inscripción previa en la que los participantes podrán crear pequeños relatos visuales utilizando materiales cotidianos y técnicas de reciclaje creativo.

Además, hasta el 20 de noviembre permanecerá abierta en el Centro de Congresos la exposición 'Reflejos. El arte de los engaños visuales', del ilusionista Pedro III.