Zity 2026 cierra una edición histórica: más de 220.000 asistentes y un cartel de lujo durante nueve noches

El Zity pone punto final a otra edición histórica.

Con un cartel de estrellas nacionales e internacionales y un recinto convertido en referente absoluto, más de 220.000 personas han pasado por Espacio Zity entre conciertos y sesiones nocturnas.

La edición 2026 se ha consolidado como una de las más multitudinarias hasta la fecha, reforzando al Zity como uno de los grandes polos musicales del país.

Love of Lesbian en el Espacio Zity. Espacio Zity

Durante nueve noches, del 9 al 17 de octubre, Zaragoza ha sido el epicentro cultural gracias a una programación que cruzó géneros, estilos y generaciones.

El cartel de este año reunió a Myke Towers, Omar Courtz, Viva Suecia, Malmö 040, Saiko, La Pantera, Love of Lesbian, León Benavente, Dorian, Ana Mena, Juan Magán, Danny Romero, Henry Méndez y el colofón electrónico de Blackworks, entre otros. Varios de ellos colgaron el cartel de “no hay entradas” semanas antes del comienzo de las Fiestas del Pilar. Además, los abonos generales se agotaron en menos de un minuto.

El público vibró en cada jornada: desde la potencia urbana de Myke Towers, Bresh y Saiko, hasta el indie y el pop-rock de Viva Suecia, Love of Lesbian, León Benavente y Dorian, pasando por la noche de electro latino de Juan Magán, Danny Romero y Henry Méndez y la ‘dark-rave’ de Blackworks. La fusión de géneros fue, una vez más, una de las claves del éxito, logrando que cada noche se convirtiera en una fiesta inolvidable.

Como novedad, esta edición estrenó El Jardín de Caja Rural de Aragón, una quinta carpa que amplió la oferta de fiestas y sesiones de DJ tras los conciertos, junto a citas como Coliseum, Fuzz by DJ Nano, Perro Negro, Fiesta 80tera, Pachanga Hits o Zity Comedy.

Juan Magan en el Zity. Espacio Zity

La infraestructura del recinto volvió a marcar la diferencia: con capacidad para 30.000 personas, un escenario de dimensiones espectaculares, tecnología puntera y un sistema acústico pionero en España que permitió disfrutar de los shows sin impacto en los barrios colindantes.

Cabe destacar que en el recinto de Valdespartera han trabajado más de 700 personas diarias, y todas ellas se han esforzado para que cada noche los asistentes pudieran vivir la mejor de las experiencias.

El equipo humano detrás del Zity ha hecho que todo saliera según lo previsto y sin ningún altercado reseñable.

Con este balance, Zity 2026 se despide dejando nueve noches de magia y una ciudad volcada con su festival de referencia. Zaragoza vuelve a situarse en el mapa musical y ya cuenta los días para la próxima edición.