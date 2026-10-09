La muestra se ha presentado en el Palacio de la Aljafería E.E.

La exposición ideal para visitar a partir de este 9 de octubre: piezas históricas y artísticas sobre la Virgen del Pilar

El Palacio de la Aljafería cuenta, a partir de este nueve de octubre, con una joya más.

La capilla de San Martín acoge la nueva exposición 'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón'.

Impulsada por las Cortes de Aragón y Fundación Ibercaja, esta muestra invita a descubrir mantos históricos, trajes tradicionales, carteles y fotografías de las Fiestas del Pilar, entre otros elementos.

Uno de los elementos destacados

Entre las piezas más simbólicas se encuentra el busto relicario de San Braulio, realizado por Francisco de Agüero entre 1456 y 1461.

Este busto conserva en su capillo una representación de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza.

La muestra también recoge un manto-joya creado por el 150 aniversario de Fundación Ibercaja en el que están presentes las tres provincias de la Comunidad.

Manto-joya cedido por Fundación Ibercaja E.E.

La exposición reúne asimismo mantos históricos, como el donado en 1864 por la colonia aragonesa de Manila o el del Corazón de María, de 1886, así como trajes regionales aragoneses, entre otros elementos.

En este sentido, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro ha destacado que "esta casa pone nuestro patrimonio al alcance de todos".

Gracias a esta exposición se pueden recorrer los siglos de devoción a la patrona de Zaragoza por parte de los aragoneses.

Horario de visita

'Gratitud a la Virgen del Pilar. Luz de Aragón' puede visitarse de manera gratuita en la capilla de San Martín del Palacio de la Aljafería hasta el 2 de enero de 2027 en horario de 10.00 a 18.00 horas.

La exposición no forma parte del recorrido ordinario del Palacio de la Aljafería. Asimismo, no es necesario realizar inscripción ni reserva previa.

Navarro ha animado a todos los aragoneses y turistas a que la visiten, "abrimos un espacio para recordar lo que hemos recibido y para compartirlo con quienes vengan después", ha concluido la presidenta.