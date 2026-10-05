La Basílica del Pilar recupera una de sus cúpulas más destacadas tras una restauración integral

La cúpula Regina Patriarcharum de la Basílica del Pilar ha recuperado su aspecto original tras una restauración integral.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Pilar 2040, impulsado por el Cabildo Metropolitano.

La intervención, impulsada y financiada por Fundación Ibercaja, ha permitido recuperar la riqueza cromática y artística de esta obra de Ramón Bayeu, pintada al fresco en 1782, bajo las directrices de su hermano.

Los trabajos, realizados por las empresas especializadas Kalam y Tarma Restauración, han incluido la restauración de la cúpula y las pechinas, así como la intervención en la linterna y el chapitel.

Además, se han incorporado nuevas soluciones técnicas destinadas a garantizar la conservación de la obra a largo plazo.

Nuevos hallazgos

Uno de los principales descubrimientos ha sido la recuperación de la policromía original de la linterna, que permanecía oculta desde hacía décadas bajo repintes.

Entre los elementos recuperados se encuentran la representación del Espíritu Santo rodeado de nubes y querubines, dibujos preparatorios realizados sobre el mortero y pilastras policromadas con detalles dorados, todos ellos en el cupulín de la linterna.

La restauración ha permitido recuperar la luminosidad original, la profundidad de los colores y la calidad pictórica de Ramón Bayeu.

En este sentido, la composición de esta obra maestra muestra a la Virgen María bajo un palio sostenido por los ángeles, rodeada por una compleja escena celeste en la que aparecen numerosos santos y alegorías de virtudes representadas en las pechinas.

Representantes institucionales del Cabildo y de Fundación Ibercaja E.E.

Además, los trabajos han aportado nuevos datos sobre las técnicas utilizadas en la ejecución de la obra y sobre su evolución durante más de dos siglos.

La restauración de la cúpula se enmarca dentro de la firme apuesta de Fundación Ibercaja por la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico-artístico.