La fábrica Ambar acoge “Bar, Bar”, una exposición llena de cariño de David Salcedo que retrata el bar familiar

“Se llama ‘Bar Bar’ pero podría llamarse ‘Cariño Cariño'", ha reconocido Enrique Toguet, director de relaciones institucionales, comunicación y ESG de Grupo Agora, en la presentación de la nueva exposición fotográfica que acoge La Zaragozana.

Este jueves se ha inaugurado en La Fábrica de Cervezas Ambar, ubicada en el barrio de San José, parte de la programación del Festival PHotoESPAÑA.

En esta edición, el proyecto seleccionado ha sido la obra “Bar Bar” del reconocido fotógrafo David Salcedo Muñoz. Un proyecto nacido de la observación y el cariño, y trabajado durante más de una década, que narra a través de objetos la vida del bar: ese centro neurálgico social, y muchas veces también familiar para quienes lo regentan.

“El bar es patrimonio emocional. Mis padres tienen un bar, y he trabajado muchos años en hostelería, por lo que la exposición habla de mi familia también”, ha contado Salcedo.

La mirada de este proyecto nace en la infancia del autor, que trascurrió entre la barra y la cocina del bar familiar que abrieron sus padres en Lloret de Mar. De manera casi inconsciente comienza en torno al 2014 a hacer las fotografías que recogen esta exposición inédita. Un proyecto que tiene como hilo conductor objetos que podrían estar en cualquier bar, y que se acercan a la mirada del espectador evocando escenas cotidianas.

PhotoESPAÑA y Ambar 2025. E.E

Bares de toda España, y también cómo no, de Zaragoza. Y aunque cada bar tiene su estilo y seña de identidad particular, Salcedo consigue atrapar lo familiar de cada uno.

Además, la colocación de las imágenes en el espacio de Ambar está dispuesta de una manera sutil y evocadora. Casi mimetizadas, lo que hace que el espectador tenga que fijarse bien, deteniéndose.

Hasta el 4 de enero, este espacio de la fábrica histórica de Ambar acogerá este homenaje, de autor, a los bares. “David Salcedo une el talento fotográfico a una sutileza que solo se obtiene del cariño por algo vivido. Esta maravillosa obra fotográfica nos recuerda el valor y necesidad de estos lugares en los que encontrarse, charlar o simplemente compartir el tiempo”, ha reconocido la comisariada de la exposición, Carol Rojo.

El bar a través de la mirada de David Salcedo

David Salcedo (Murcia, 1981), conoce de cerca el mundo de la hostelería. Sus padres emigraron a Cataluña donde acabaron teniendo un bar en el que trabajó toda la familia. Por eso, su mirada a los bares hace que se unan técnica y corazón, sensibilidad para saber captar cada instante que hace de los bares, lugares de encuentro y disfrute.

“Ambar y la cultura son indisociables. Igual que Ambar y los bares. El bar es nuestra casa y esta exposición convive en nuestra fábrica de un modo casi orgánico”, ha comentado Enrique Toguet.

Con la puesta en marcha de esta exposición, por tercer año consecutivo, Ambar continúa apoyando la cultura y las artes visuales, convirtiendo una vez más su centenaria fábrica en un gran espacio expositivo.

Quienes quieran visitar la exposición lo podrán hacer desde el 19 de septiembre hasta el 4 de enero, ambos incluidos, de 18.00 a 20.00, de lunes a viernes y sábado y domingo de 12.00 a 14.00 horas, por cuatro euros, sacando la entrada a través de la web de Cervezas Ambar.