'Zaragoza Comedy' trae a los escenarios de la capital aragonesa a los mejores humoristas de España

Este viernes, 13 de diciembre, se ha presentado la XVI edición del Zaragoza Comedy en Espacio Ámbar. Una de las citas más importantes de la comedia a nivel nacional que se desarrolla en la capital aragonesa y que, año tras año, continúa con su firme propósito de seguir contagiando de humor al público zaragozano.

A lo largo de estas dieciséis ediciones, por el festival, “considerado el más longevo del país de este género”, ha recordado Rafa Sánchez-Rubio, su director, han pasado humoristas de la talla de Ernesto Sevilla, Berto Romero, David Broncano o Chiquito de la Calzada.

Este año, Zaragoza Comedy tendrá lugar del 15 de enero al 29 de mayo de 2025 en distintos escenarios de la capital aragonesa como salón Aragón, salón Rioja o Espacio Xplora del Patio de la Infanta de Ibercaja; Centro Cívico Salvador Allende (Antiguo Matadero); Teatro Principal, Teatro del Mercado, Sala Mozart o Sala Galve del Auditorio de Zaragoza. “Es nuestra edición con un mayor número de shows en la Mozart, un total de cuatro, en el recinto de mayor aforo de todos”, ha añadido el organizador.

Una vez más la cita propone un completo cartel en el que encontramos destacadas figuras del humor tanto de nuestra tierra como de fuera de la Comunidad Autónoma entre las que se encuentran JJ Vaquero, también presente en la rueda de prensa, que será el encargado de subir el telón del festival este año el 15 de enero en el Teatro Principal de Zaragoza. “Es una gozada estar aquí un año más. Y vuelvo con un show muy salado. Una mezcla perfecta de salvajismo y humor”, ha afirmado. Además, con este nuevo espectáculo pasa a convertirse en el cómico se convierte así en el humorista que más veces ha estado en Zaragoza Comedy, con un total de ocho actuaciones. “Creo que el sector de la comedia en nuestro país está muy sano”, ha concluido.

Completan el cartel de este año Berto Romero, con su espectáculo ‘Lo nunca visto’; Ángel Martí y Santi Alverú; Patricia Espejo y Silvia Llop, con ‘Bendita terapia’; Miguel Lago, que realizará un paseo por sus ’25 años de stand up’; Joaquín Reyes y Dani Mateo, que estarán acompañados sobre el escenario por el zaragozano Diego Peña; David Cepo con ‘No cruces los brazos’; David Navarro con su ‘No tengo remedio’ o ‘La Ruina’, encargada de poner el broche de oro al festival el 29 de mayo en la Mozart.

Rafa Sánchez-Rubio, JJ Vaquero, y Marisol Aznar. Camino Ivars

Comedia ‘made in’ Aragón

Tampoco faltará el talento aragonés sobre las tablas con dos representantes de auténtico lujo como el zaragozano Luis Larrodera, que estrenará el show ‘Todo cambia’ o la “oregonesa” Marisol Aznar, que traerá el “estreno mundial” de su espectáculo ‘¡Madre mía!’ al Teatro del Mercado de la capital aragonesa. “Para mí traer un espectáculo en solitario es una novedad y todo un reto nuevo para mí. Llevo más de 20 años en la tele, más de 30 en teatro y he hecho un poco de todo, pero es la primera vez que me subo sola a los escenarios”, ha afirmado. Un espectáculo que versa sobre la maternidad y sobre eventos cotidianos que, en este caso, no han pasado inadvertidos: “Voy a contar, a cantar y a jugar mucho con el público”.

Durante la presentación también han estado presentes Carlos Coca, del Departamento de Patrocinios de Ibercaja, que ha asegurado que es “Un placer seguir apoyando un festival que da alegría y que mantiene viva la llama del humor”, algo que demuestra cómo va la venta de entradas a un mes de empezar con la cita: “ para alguno de los eventos ya tenemos casi todo vendido”. También Sergio Flores, responsable de patrocinios y marketing de ÁMBAR y Enrique Torguet, director de Relaciones Institucionales de ÁMBAR, quien ha augurado “un nuevo año de éxito del festival”.

`Zaragoza Comedy’ es un evento organizado por EMF Producciones, que cuenta con el patrocinio principal de Ibercaja y con la colaboración de ÁMBAR y el Ayuntamiento de Zaragoza.