Zaragoza y sus comercios se han adentrado de lleno en la Navidad. Las calles, iluminadas a lo grande desde este viernes, se han llenado de cientos de personas.

La nueva decoración, además de sorprender a los ciudadanos, ha invitado ya a hacer las primeras compras de cara al 25 de diciembre.

Este año, las luces han ido un paso más allá. No solo por la inversión municipal, que ha aumentado hasta alcanzar los 1,5 millones de euros, sino también por los nuevos itinerarios que se han incorporado al ya tradicional corredor de luz.

Uno de los ejemplos más destacados es la calle de San Miguel, que por primera vez luce un manto de luces que se extiende hasta la recién renovada plaza que lleva el mismo nombre.

La nueva decoración de Navidad en la calle de San Miguel. E.E Zaragoza

Una novedad que los comerciantes de la zona han recibido con "ilusión" y "alegría", convencidos de que esta iniciativa contribuye a atraer a más clientes.

"La verdad es que se ve bastante bonito", explica Rafa, encargado del bar Mondo San Miguel, ubicado en la zona. Reconoce que la instalación ha sido "toda una sorpresa" puesto que "hasta ahora no se había puesto nada nunca".

Aunque todavía no puede cuantificar cuánto aumentarán las ventas este mes, sí espera que diciembre suponga "un impulso". "Sobre todo después del mes de diciembre, que siempre es más flojo por todo lo que viene", señala.

Rafa, gerente de Mondo San Miguel. E.E Zaragoza

De hecho, tantas eran las expectativas que algunos negocios incluso incrementaron su plantilla para el día del encendido.

En el caso de Mondo, han llegado a reforzar con "hasta dos trabajadores más" debido a "lo que se vende" durante estos días.

"Teníamos la previsión de que iban a ser muchas las familias que, gracias a las luces, iban a salir a disfrutar con los más pequeños. Y se ha cumplido", asegura Rafa.

Las mismas expectativas tenía Carlos Rojas, de Mil Aromas Café, "donde se vende el mejor café del mundo". El empresario se muestra especialmente satisfecho con el resultado de la nueva decoración. "Están muy chulas. Estoy muy contento con cómo ha quedado la ciudad y, particularmente, la calle San Miguel porque atraerá seguro a muchas más personas", señala.

Considera así que el alumbrado atraerá a más ciudadanos a la zona y que ello repercutirá "muy positivamente en las ventas". "Aunque ya de por sí durante estas fechas el tránsito es alto, seguro que al ver la calle iluminada mucho más se animan a pasear por aquí", declara.

También Andrea, dependienta de la tienda E.G, se muestra ilusionada de que la calle San Miguel se haya sumado al mapa de la Navidad en Zaragoza.

El establecimiento abrió sus puertas en junio y, pese a que es la primera vez que afrontan la temporada en esta calle, la dependienta cree que las ventas "serán muy buenas". "La gente se anima a salir más de sus casas, no quieren estar tan encerrados. Eso también fomenta a consumir más", plantea.

Aunque es pronto todavía, lo cierto es que el impacto de la Navidad y las luces en el pequeño comercio se dejó notar con fuerza el año pasado. La campaña navideña de 2025-2026 generó unos 76 millones de euros en la ciudad, según el balance municipal. Así que se espera que para esta ocasión las cifras, por lo menos, lleguen a las mismas cantidades.