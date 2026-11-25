Nuevas ayudas al transporte público para los pensionistas: estos son los requisitos para poder viajar gratis en Zaragoza

La gratuidad del transporte público de Zaragoza se ampliará en 2027 para los pensionistas que cobren menos de 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM.

Esta medida beneficiará a algo más de 7.000 pensionistas y tendrá un coste de más de 1,1 millones de euros.

Hasta ahora, la referencia para la aplicación de descuentos a las personas mayores es el Salario Mínimo Interprofesional, SMI.

Esta referencia no se había modificado desde el año 2018. Sin embargo, y tal y como se explicó en su día, el IPREM es la referencia más adecuada, teniendo en cuenta que es la que se utiliza oficialmente para asignar ayudas, subsidios (como el desempleo) y subvenciones, y está basado en el nivel de ingresos.

Esta nueva bonificación en el transporte público urbano, que se sumará a las ya existentes, será aprobada este año, ya que se incluirá en las tarifas a aplicar con el nuevo Presupuesto Municipal de 2027.