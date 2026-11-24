Del Lego al 'breaking news' pasando por el GTA VI: así ha sido la campaña del PP en redes para presentar a Rocío Dívar

Pedro Sánchez anunció elecciones generales el pasado 5 de octubre.

La maquinaria política se puso en movimiento y los partidos comenzaron su carrera electoral con el 29-N marcado en rojo.

Para llegar a los ciudadanos, tradicionalmente se ha recurrido a los mítines, a las entrevistas en los medios, a los panfletos y anuncios publicitarios de las calles; no obstante, de un tiempo a esta parte, un nuevo canal ha entrado con fuerza: las redes sociales.

La campaña electoral también se juega en Instagram, TikTok, X y Facebook. ¿Y qué ha hecho cada partido?

El Partido Popular de Zaragoza se ha embarcado en la aventura de navegar por un río de aguas bravas con Rocío Dívar a la cabeza.

"El presidente, Jorge Azcón, fue el que dijo que quería específicamente un grupo de trabajo de redes sociales", explica la coordinadora del equipo, Elena Allué.

Dicho y hecho.

Vídeos de 30 segundos, entrevistas improvisadas en la calle, referencias a videojuegos y hasta un congelador convertido en recurso político forman parte de una campaña que ha surfeado los nuevos formatos.

El equipo estableció una temática para cada jornada como fiscalidad, autónomos o seguridad, y fue alternando diferentes maneras de trasladar las propuestas del programa electoral.

Uno de los formatos que se ha repetido a diario es 'Te lo explico en 30 segundos', una fórmula para resumir las principales medidas del partido de manera breve y directa.

También ha sacado su propio noticiero: 'Breaking news', con el que abordan cuestiones que afectan especialmente a los jóvenes.

Por ejemplo, en uno de los vídeos una reportera pregunta a un chico de 27 años por sus dificultades para independizarse. "Tengo 27 años, trabajo y sigo viviendo con mis padres", explica.

Una situación que sirve para bucear en el problema del acceso a la vivienda y las propuestas del partido.

En las redes sociales uno puede encontrar de todo: bailes, memes y hasta políticos haciendo el pino (literalmente).

El Partido Popular también se ha tirado a la piscina: un vídeo sobre la reconstrucción nacional con piezas de Lego, el programa de televisión 'Un, dos, tres' para abordar la corrupción y hasta referencias al videojuego de moda, el GTA VI.

Resultados

Entrar en las aguas profundas del ciberespacio tiene sus riesgos, pero de momento el PP sigue a flote y con buena marcha.

El equipo asegura que los vídeos de la candidata acumulan cerca de un millón y medio de visualizaciones y que su perfil ha ganado alrededor de 1.000 seguidores en 20 días.

El vídeo de presentación de Rocío Dívar junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, es uno de los "que mejor ha funcionado" y roza las 100.000 visualizaciones.

En la campaña se ha volcado no solo los populares zaragozanos, también han participado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una videollamada sobre okupación; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y hasta Cayetana Álvarez de Toledo.

La coordinadora asegura que "desde Génova han llegado felicitaciones por el trabajazo".

Instagram ha sido la plataforma principal, aunque los contenidos también se han distribuido en TikTok, X y en menor medida, Facebook.

Los de 30 segundos son, según sus datos internos, los que mejor retención consiguen, mientras que otros vídeos, como el de presentación con Azcón, han destacado por su alcance.

Allué insiste en que el resultado responde al trabajo colectivo y no a una única persona. "Ha sido un trabajo en equipo, muy duro, porque la agenda de Rocío es muy exigente y por tanto la nuestra también, pero ha salido adelante gracias a todos", señala.

A 5 días del 29-N el PP de Zaragoza sigue surfeando la ola.