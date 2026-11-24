La FABZ denuncia la retirada de ayudas contra la violencia machista: "Han introducido una cláusula sin previo aviso"

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha denunciado este martes haber sido excluida de la convocatoria municipal de subvenciones de acción social tras una modificación de las bases.

Reclaman que es "la primera vez que se ha dado esta situación" y consideran que se ha hecho "de forma expresa para dejar fuera a la FABZ y sin recursos su proyecto contra la violencia machista, que lleva más de veinte años de trayectoria".

La cláusula, "introducida sin previo aviso ni margen de reacción", impide, por primera vez en la historia de estas subvenciones, presentar proyecto a las entidades de 2º nivel cuyo objeto no sea la acción social.

"La FABZ, aunque no sea su objetivo principal, tiene entre sus objetivos la acción social. Además, ser una entidad de segundo nivel nunca había supuesto un impedimento hasta ahora. De hecho, las entidades de primer nivel que no tienen la acción social entre sus objetivos pueden presentarse sin mayor problema", apuntan desde la asociación.

La Federación responsabiliza directamente a Marián Orós, concejal de Políticas Sociales, de una modificación que considera "dirigida a castigar económicamente a una organización que no ha renunciado a su independencia ni a su capacidad crítica frente al Gobierno municipal".

La FABZ recuerda que ha denunciado públicamente decisiones de la consejera como la eliminación de los Puntos Violeta durante las Fiestas del Pilar o las trabas municipales al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Para la FABZ, resulta difícil desvincular estos antecedentes de una modificación de las bases que, después de décadas, convierte su condición de entidad de segundo nivel en un motivo de exclusión.

La entidad vecinal considera que se está utilizando la financiación pública como herramienta de represalia política contra una entidad que ejerce legítimamente su autonomía.

Aseguran que las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de la financiación de la FABZ. "La exclusión deja sin recursos municipales un proyecto consolidado que durante más de veinte años ha llevado la prevención, la sensibilización y la lucha contra las violencias machistas a los barrios de Zaragoza", señalan.

A través de este proyecto afirman que se desarrollan iniciativas como las concentraciones de los Martes Lilas, los Puntos de Apoyo frente a las violencias machistas, las Jornadas bienales contra las Violencias Machistas, talleres formativos, campañas de sensibilización y actividades impulsadas por la Comisión de la Mujer de la FABZ.

"Acciones que permiten crear espacios de participación, prevención y apoyo comunitario, especialmente importantes por la cercanía de las asociaciones vecinales a sus vecinas. Su continuidad requiere recursos económicos, coordinación y trabajo profesional que no pueden sustituirse únicamente con voluntariado", insisten.

La FABZ considera "especialmente grave" que la responsable municipal de políticas sociales promueva una decisión que excluye al movimiento vecinal de estas ayudas y reclama que pone en riesgo un proyecto de prevención de las violencias machistas, además, en vísperas del 25N.

Por ello, la FABZ exige a la alcaldesa Natalia Chueca que rectifique la resolución provisional de subvenciones y aparte a Marian Orós de sus responsabilidades en la convocatoria de subvenciones de acción social.

Asimismo, la FABZ anuncia que no participará en actos contra las violencias machistas organizados por el Ayuntamiento mientras no se revierta una decisión que consideran arbitraria, discriminatoria e inaceptable, comenzando por el acto institucional con motivo del 25N.

"No aceptamos que se castigue económicamente al movimiento vecinal por ejercer su derecho a la crítica, y mucho menos que ese castigo se traduzca en la eliminación de recursos para luchar contra las violencias machistas", concluyen.

Respuesta municipal

Por su parte, Orós ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones de la federación. Ha asegurado que las bases "reflejaban todos los requisitos que las entidades tenían que tener para poder acceder a las subvenciones en acción social".

Asimismo, ha insistido en que este año el Ayuntamiento ha sido "absolutamente transparente". "Todas las bases, la guía, la puntuación, la evaluación de los proyectos están todas colgadas en la página web".

Ha señalado que las subvenciones alcanzan los 3,4 millones de euros y que "en ningún caso se ha reducido la cantidad". Han sido 153 solicitudes de las que se han desestimado 11 y se han concedido el 92%.

"El porcentaje es muy similar al de otros años. En el caso de la Federación de Barrios, determinamos ya en su momento que las entidades de segundo nivel, es decir, aquellas entidades que aglutinan, solo serían puntuables en las subvenciones siempre que su objeto principal fuera la acción social", ha denunciado.

Ha concluido exigiendo a la FABZ que "no engañen a la sociedad" e insiste en que "las subvenciones no se han reducido y que las bases están desde el principio colgadas en la web municipal".