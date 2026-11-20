Giral (PSOE) denuncia esperas de hasta 1 hora en la línea 41: "Si la cogen, se darán cuenta que es como viajar a Huesca"

El concejal socialista Chema Giral ha denunciado este viernes en la comisión de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza el "deterioro" del servicio de la línea 41 del autobús urbano.

Tal y como lo ha defendido el edil, los usuarios "llegan a soportar esperas de hasta una hora durante los fines de semana y de entre 40 y 45 minutos en días laborables por las obras en la avenida Valencia". Una demora que, dice, "es como viajar hasta Huesca".

Giral ha interpelado así al responsable municipal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, para exigir explicaciones y soluciones concretas que permitan mejorar las frecuencias de esta línea, "que han empeorado pese a las promesas del nuevo contrato de autobús".

El edil socialista ha recordado que el diseño inicial del nuevo mapa de autobuses generó "un importante rechazo vecinal" en distintos barrios, como La Almozara y Valdefierro, donde se planteaba la supresión de líneas y paradas.

En el caso de la línea 41, "la propuesta inicial también provocó una fuerte contestación ciudadana por los cambios previstos en su recorrido, especialmente en Rosales del Canal y Montecanal".

Giral ha mostrado durante la Comisión datos y capturas de las frecuencias reales de la línea, que "evidencian esperas muy superiores a las teóricas previstas para el servicio".

"En teoría, la frecuencia es de 10 u 11 minutos, pero el fin de semana se anuncian 21 minutos y tenemos pantallazos de una hora de espera", ha denunciado. Además, ha advertido de que, con las actuales afecciones por las obras, los usuarios están llegando a esperar hasta 40 minutos entre autobuses.

"¿Usted se imagina que tuviera que ir a trabajar y tenga que calcular tres cuartos de hora para coger la línea de autobús, esperar y sumar después el tiempo del recorrido?", ha preguntado al responsable de Movilidad.

Pantallazos "falsos"

El concejal delegado de Movilidad, Miguel Ángel Rodrigo, le ha respondido que "la mentira es la bandera de la izquierda, del sanchismo" y que la alcaldesa "no ha hecho ninguna afirmación que haya resultado ser falsa en relación con el nuevo contrato del bus".

Ha planteado así que los pantallazos de pantalla mostrados por Giral pudieran ser "falsos". "¿Se ha planteado que puede ser un fallo del panel que no está dando bien información en tiempo real? Porque es verdad que hemos detectado este tipo de fallos", le ha cuestionado.

En este sentido, ha insistido en que la línea 41 "es mejorable", pero que para ello se ha planteado el nuevo contrato del bus "que tanto le molesta al PSOE".

"Va a suponer una mejora significativa en todas las líneas de la ciudad", ha defendido, acusando a Giral de ampararse en "argumentos falsos como las fotos o pantallazos enviados por simpatizantes que no tienen credibilidad ninguna".