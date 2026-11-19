Gaudes, sobre la protesta de educación: "Los que enseñan a nuestros hijos insultan a los que piensan diferente"

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha cargado contra "el acoso" sufrido por algunos manifestantes de la protesta de educación celebrada este miércoles por la tarde en Zaragoza.

Los hechos se produjeron al final del recorrido, justo cuando la cabeza de la misma llegaba a la plaza de España. Allí se encontraba la mesa electoral del PP, la cual acabó rodeada por manifestantes que "hostigaron" a los candidatos y afiliados populares.

"Quien educa a nuestros hijos se dedica a cercar, amenazar e insultar a los que piensan diferente en una manifestación tendría que haber sido pacífica. Eso puede acabar pasando también en el patio del colegio", ha denunciado la edil esta mañana.

En este sentido, ha expresado que en democracia "hay que alzar la voz para defender las ideas, pero no así". Gaudes, quien se encontraba este miércoles en la mesa electoral, ha asegurado que lo sucedido "fue muy triste" puesto que en la protesta dice que se encontraban también "hostigando" líderes de partidos de las cortes como PSOE e Izquierda Unida.

"Esto nos polariza, nos lleva a que la sociedad esté confrontada. Cuando se encuentran en la calle dos personas con diferentes ideas pueden saludarse y seguir su camino sin cercar, insultar o amenazar", ha insistido, deseando que lo de este miércoles "no vuelva a pasar".

"Tiene que haber manifestaciones sin que se pierda el respeto y la pluralidad política. Se debe conservar la alternancia política y el respeto a quien piensa diferente", ha concluido la edil.

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