El popular restaurante Rincón de Hanöi se despide del centro de Zaragoza.

El local vietnamita de comida para llevar baja su persiana para siempre en el número 17 de la calle de Torre Nueva.

Según ha podido confirmar este diario, la intención de los dueños del negocio es no continuar en esta zona, aunque el restaurante de la calle de Miguel Asín y Palacios sí seguirá abierto.

El motivo que señalan desde el establecimiento es que "el edificio y el restaurante eran muy antiguos". Así que, debido a estas condiciones y aprovechando que se acababa el contrato de arrendamiento, los dueños han decidido no continuar.

El restaurante es conocido por sus deliciosos platos a un precio muy asequible, de entre 7 y 5 euros por elaboración.

Entre los favoritos destacan su ternera al curri, los fideos de soja, gambas y setas y sus rollitos vietnamitas.

Muchos de sus clientes se han sorprendido ante el cierre del restaurante, que acumula 4,6 estrellas sobre 5 en Google.

"Me encanta esta tienda, aunque le han cambiado de sitio y me da una pena... Rollitos increíbles, el arroz con maíz y el pato con caldito brutales", señalan algunos de los comensales habituales en las reseñas.

Nuevas aperturas

Pese a que son muchos los restaurantes que han cerrado sus puertas en el centro de la ciudad, los hay que también llegan con ganas de "aportar a la ciudad".

Es el caso de Moss, un conocido establecimiento de Salou que llega a la capital aragonesa a partir de este 20 de noviembre.

El local está ubicado en la plaza Sas y su propuesta, una experiencia gastronómica completa con platos para todo tipo de gustos y bolsillos, no dejará a nadie indiferente.

La carta incorpora desde comida japonesa, pescado salvaje, carnes y tapas con precios asequibles.

Además, el restaurante va mucho más allá de una buena comida, con hasta tres ambientes diferentes.

Destaca, por ejemplo, el bar de copas al que se accede después de acabar todos los platos. Aquí el olor cambia, pasando a toques de madera y whisky ahumado que invitan "a otra cosa" y a terminar la experiencia por todo lo alto.