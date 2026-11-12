La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el pleno de este jueves. Ayuntamiento de Zaragoza

Chueca, sobre el accidente de Urda: "El único responsable es Pedro Sánchez. La corrupción ha roto 115 familias"

Pocas horas quedan para que arranque la campaña electoral con la pegada de carteles esta noche, aunque en el Ayuntamiento de Zaragoza los grupos políticos ya se han puesto en modo elecciones.

El voto por correo, vivienda, huelga general y reproches han sido los grandes protagonistas en el orden del día, dejándose por el camino una de las pocas mociones que trataba propiamente de asuntos de la capital de Aragón.

Así ha decaído la propuesta de Vox en la que solicitaban un plan de choque integral para la reparación y asfaltado de 25 km de caminos rurales de Garrapinillos, pero no han faltado las discusiones por la inmigración, Ceuta, la Ley de Nietos, ETA o por lo sucedido en Urda.

De esto último, la alcaldesa de Zaragoza ha señalado como "único responsable" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La incompetencia unida a la corrupción ha provocado que 115 familias se rompan. Es de una negligencia y falta de respuesta absoluta. Precisamente el responsable ayer les hizo el feo a todas las víctimas pues, lejos de asistir al funeral, se fue a grabar un podcast", ha denunciado la regidora.

Precisamente en la responsabilidad del accidente ha estado el debate de la moción presentada por Vox. De hecho, el socialista Gómez Gámez le ha solicitado a los de Abascal votar los puntos por separado, pues, tal y como lo ha señalado, "Óscar Puente ya ha dimitido a diferencia de Mazón, que tardó un año".

Este punto ha sido el único que el PSOE ha rechazado, a diferencia del resto de los grupos. El resto de la propuesta ha sido aprobada por unanimidad.

No obstante, para David Flores, concejal de Vox, precisamente la cuestión está entre "accidente" y "negligencia". Lo primero, dice, "es aquello que nadie puede anticipar", lo segundo "lo que se pudo evitar y no se paró".

Por ello, le ha pedido al PSOE que "explique si la dimisión de Puente son suficientes responsabilidades" pues, a su juicio, en parte tuvo que ver "quien puso y mantuvo a dos ministros de los que uno ha acabado en la cárcel y el otro dimitiendo".

En este sentido, Flores considera que la gestión y el mantenimiento "algo tendrán que ver" y que, sobre todo, es consecuencia de la economía circular de un dinero que en lugar de acabar en la conservación del sistema ferroviario "acaba en prostitutas, luego en traficantes y de nuevo en prostíbulos, pero nunca en las infraestructuras".

El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha exigido también "saber dónde está el dinero que Europa envió para mantenimiento" y ha declarado que "Sánchez no dio la talla" al no presentar condolencias a las 69 víctimas de Urda en el funeral celebrado este pasado martes 10 de noviembre.

"La corrupción mata", ha concluido su intervención.

Por su parte, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha asegurado no entender "cómo tienen tanta cara" tanto los concejales del PP como los de Vox. "Cuando hay que financiar servicios públicos votan que no, pero cuando hay una tragedia vienen corriendo a exigir responsabilidades", ha sentenciado.