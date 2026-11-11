La FIFA confirmará si Zaragoza es sede del Mundial 2030 en el primer semestre de 2027: "Hay buen feedback"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que la FIFA confirmará durante el primer trimestre de 2027 si la capital aragonesa será una de las sedes del Mundial 2030.

Previsiblemente, ha asegurado que la noticia se dará a conocer "en el mes de mayo", semanas antes de las elecciones municipales.

Sobre cuantos serán los partidos que se disputen en La Nueva Romareda, la alcaldesa ha señalado que "todavía es pronto" para saberlo.

Lo ha confirmado al hilo de la visita de técnicos de la Federación Internacional de Fútbol este viernes para conocer los avances de la ciudad de cara al gran evento deportivo.

Concretamente, se han acercado hasta la capital para conocer los planes de movilidad, de seguridad y la capacidad hotelera de cara al Mundial de 2030.

Detalles ante los que, según ha afirmado la regidora, la FIFA ha trasladado "buen feedback".

Se trata de una delegación distinta a las anteriores por lo que "había que explicarles desde cero las bondades de Zaragoza para que la elijan como sede en mayo".

Esta tarde, de hecho, harán una visita al estadio para comprobar los avances de las obras.

Los trabajos llevan algo de retraso, entre otras cosas por las olas de calor sufridas en verano, aunque según la alcaldesa no es un tema que le preocupe a la FIFA, pues la única exigencia es que "el campo esté listo para 2029".

Entre visita y "bondades", la polémica por Marruecos y la posición del PP si se disputa la final en este país no ha sido un tema que haya salido a relucir, de momento, este miércoles con los técnicos.

"Sabemos que el Mundial se comparte con Portugal y con Marruecos. Nuestra misión hoy es defender la posición de Zaragoza para que sea elegida como sede", ha concluido la primera edil.