El Gobierno de España endurece la Zona de Bajas Emisiones y obliga a que en Zaragoza sí se multe

El consejo de Ministros ha endurecido todavía más la normativa que regula las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades españolas que deben implantarla. Entre ellas está Zaragoza, que deberá multar sí o sí, pese a que Vox sigue negociando con el PP para que no se sancione a los ciudadanos.

Esta modificación del Real Decreto 1052/2022 de diciembre de 2022 que se aprobó este martes en el Congreso, surge tras las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación.

Básicamente, el Gobierno ha reforzado los requisitos de estas zonas para evitar las denominadas ZBE 'fake'. Es decir, aquellas que se limitan a una delimitación territorial sin medidas realmente efectivas.

Y es que, como se suele decir, 'hecha la ley, hecha la trampa'. Un dicho al que muchos Ayuntamientos -sobre todo aquellos con Gobiernos que se oponen a esta medida- se han acogido para cumplir de la manera más 'light' posible la normativa.

Algunos ejemplos que ha identificado Transición Ecológica es el retraso "excesivo" en la aplicación del régimen sancionador, las ZBE que no restringen el acceso en función del vehículo y su contaminación o las que coinciden con espacios que, previamente, ya estaban limitados al tráfico.

Eso sí, ahora no habrá trampa ni cartón que valga. O eso se pretende pues con la nueva regulación las entidades locales están obligadas a acreditar con documentos el cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos.

Esto es, por ejemplo, documentar cuándo han entrado las prohibiciones, las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos (según su potencial contaminante) o la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.

Asimismo, la modificación exige que las ordenanzas municipales contemplen y apliquen el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad.

La ZBE de Zaragoza

En la de Zaragoza, en marcha desde finales de 2025, pasan dos cuestiones.

La ordenanza permite un margen de error de 15 minutos para aquellos vehículos que, sin la etiqueta B, C, ECO o CERO, entran en la ZBE.

Además, los sistemas de control de accesos a la zona están vinculados al contrato de estacionamiento regulado y será la adjudicataria la encargada de instalarlos.

Pero este se encuentra actualmente paralizado por el Tacpa, por lo que, de momento, son los agentes de la Policía Local los que sancionan a los vehículos que están estacionados dentro de la ZBE.

Por otro lado, el Gobierno de Natalia Chueca cerró los presupuestos de 2026 con Vox bajo la condición de reducir al máximo posible las multas de la ZBE.

Un asunto que todavía no han concluido y sin el que los de Abascal no apoyarán las cuentas de 2027, las cuales la regidora quiere presentar más pronto que tarde.

La última oferta que el PP puso sobre la mesa fue la de que se sancionaran unos 20 días al año, en función de los niveles de contaminación que se registraran en las estaciones de la ciudad.

Propuesta que Vox rechazó, pues consideran que la norma es discriminatoria y no quieren se multe a "ni un solo zaragozano". Eso sí, hasta ahora, ambos continuaban trabajando para llegar a un acuerdo.

Sobre si esto supone un cambio de rumbo o, incluso, el fin en las negociaciones, ningún partido ha querido pronunciarse a tras haber sido preguntados en varias ocasiones por este diario.