El barrio que más crece de Zaragoza abre una despensa virtual con 130 productos top: "Para el vecino y sin comisiones"

La Asociación de Vecinos Arcosur 360 abre este lunes La Despensa de Arcosur, un servicio con el que sus socios podrán pedir directamente a productores de Aragón.

El propio colectivo recalca que ellos no compran, no venden y no cobran nada a nadie: solo ponen en contacto al vecino con quien produce.

El productor fija su precio, cobra directamente al socio y lo cobra entero. "Es gratis para todos, para los vecinos y para los productores", añaden.

El barrio tiene actualmente más de 12.000 vecinos, espera 70.000 más y todavía no tiene mercado. "Queremos que en las mesas de Arcosur haya Aragón, y que cada euro que gasta un vecino llegue entero a quien lo ha producido", apuntan desde la Junta de Arcosur 360.

La Despensa agrupará una larga lista de productos de las tres provincias aragonesas:

Por Zaragoza estará Espárrago de Novillas (Novillas), EcoRadiz - Coop Tararaina (Pina de Ebro), Oliambel (Bulbuente), Huevos Joselín (Munébrega), Almendras de Las Pedrosas (Las Pedrosas), Mayestra Miel de Aragón (Ambel), Abejas de Cándido (Asín), Miel Sierra de Luna (Sierra de Luna), La Vicora (Sediles), Miel Casa Alberdi (Llumes), SAT Valle del Jalón Fabrica de aceites (La Almunia de Doña Godina), Lafi Biolivos (Rivas), L´essentia (Letux), Ecomonegros (Leciñena), Vacuno de pastoreo (Aranda de Moncayo) y Bodega Hacienda Molleda (Cariñena).

En el caso de Huesca figuran Cachapa (Jaca), Pistachos del Norte (Laluenga), Ecostean (Costean), Arco de San Andrés (Lalueza) y Frutas Francisco Javier Basols Boteller (Binaced).

Mientras, por Teruel se podrá acceder a Miel Abella Laminera (Ojos Negros), Alimentación Villanueva Lázaro (Oliete), Royauma (Alloza), Patatas Torres de Albarracín (Torres de Albarracín), Aiosa (Alloza), Bodegas Monte Santa Bárbara (Molinos), Mas de Torubio Viticultores (Cretas).

En total se podrá conectar con productores de 28 comarcas: Alto Gállego, Andorra-Sierra de Arcos, Aranda, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Bajo Martín, Campo de Belchite, Campo de Borja, Campo de Cariñena, Cinca Medio, Cinco Villas, Comunidad de Calatayud, Cuencas Mineras, Hoya de Huesca, Jiloca, La Jacetania, La Litera, Los Monegros, Maestrazgo, Matarraña, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Sierra de Albarracín, Sobrarbe, Somontano de Barbastro, Tarazona y el Moncayo y Valdejalón.

En él se podrá encontrar aceite de oliva virgen extra de Alloza, con tres oros internacionales en 2026, del Moncayo, del Somontano, de los Monegros, de las Cinco Villas, de Letux y de La Almunia; miel de Ambel, de la Sierra de Luna, de Ojos Negros y de Asín; fruta de Binaced; espárragos de Novillas; almendras de Las Pedrosas y pistachos de Laluenga; carne de vacuno criado a pasto en Aranda de Moncayo; huevos de Munébrega; patatas y verdura de Torres de Albarracín; migas, pan rallado y pasta de los Monegros; dulces de Jaca y de Oliete; mermelada de Sediles; regaliz de palo de Pina de Ebro; y las bodegas de Cariñena, Molinos y Cretas.

"Nos parece una iniciativa perfecta para unir lazos entre la ciudad y el campo, poner a disposición el producto de cercanía directamente de manos del productor al consumidor y valorando así nuestro trabajo y sobre todo nuestros productos", afirma Carlos Lamana Sanjuan, de Mayestra Miel de Aragón, en Ambel.

"Es una iniciativa innovadora y muy bien pensada para que productores locales puedan vender su producto y los vecinos tengan a mano opciones para hacer la cesta de la compra. Son un barrio pequeño, joven, pero con ganas de tener los mismos servicios que tienen el resto de barrios de la ciudad. Chapó por ellos", agrega Jorge Roy, de Oliambel.