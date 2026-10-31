Papeletas en el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 8-F. E. E.

Ya se sabe cuándo se sortearán las mesas electorales del 29-N en Zaragoza: se elegirán 14.720 personas de un total de 515.411

El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará este miércoles 4 de noviembre un pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales con motivo de las elecciones del 29 de noviembre.

De esta forma, se pone en marcha la maquinaria electoral para que los vecinos y vecinas de la capital aragonesa puedan ejercer su derecho al voto y acudir a la cita con las urnas.

Mediante un procedimiento informático, se elegirán 14.720 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 515.411 residentes en el municipio de Zaragoza.

En total, se constituirán 920 mesas en 136 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se designará un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

De las 14.720 personas seleccionadas, saldrán posteriormente los integrantes de las mesas, entre ellos 920 serán presidentes y 1.840 serán vocales.

Las notificaciones se entregarán del 5 al 10 de noviembre y la presentación de alegaciones se podrá realizar en las dependencias de la Junta Electoral de Zona situadas en la avenida de José Atarés número 89 (Edificio Fueros de Aragón), en horario de 9.00 a 13.30 de lunes a viernes o por correo electrónico a la dirección alegaciones.jezz@justicia.aragon.es en el plazo de máximo de 7 días desde su designación.

Para solicitar la exención ante la Junta Electoral de Zona, se pueden alegar causas personales, como tener entre 65 y 70 años, acreditar una situación de discapacidad o incapacidad temporal, estar embarazada a partir del sexto mes o de baja de maternidad o paternidad, o haber formado parte de una mesa al menos tres veces en los últimos diez años.

También se puede aludir a familiares como la lactancia natural hasta los nueve meses, el cuidado directo y continuo de menores de doce años o de familiares dependientes hasta el segundo grado, o la coincidencia con eventos familiares inaplazables de especial relevancia.

Además, existen razones laborales o profesionales para no formar parte de una mesa el 29-N. Entre ellas: prestar servicios esenciales e inaplazables durante la jornada (servicios sanitarios, emergencias, fuerzas de seguridad o bomberos) o ser responsable directo de la cobertura informativa electoral un medio de comunicación.