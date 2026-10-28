Paracetamol, el gitano acusado de cantar contra “moros” y payos en redes: “Me espían a mí y no a los terroristas de Bildu”

Antonio tiene 46 años, es el séptimo de diez hermanos de una familia gitana de Torrero "de toda la vida".

En redes sociales es más conocido como Paracetamol, y en los últimos meses sus canciones sobre "panchitos y moros" se han hecho virales.

Como erróneamente se había pensado, habría sido detenido por la policía este martes 27 de octubre "por camuflar en sus canciones mensajes de odio"; sin embargo, Antonio se encontraba en el barrio como un día cualquiera.

Antonio Dual (Paracetamol). E.E

"Me he levantado esta mañana en mi casa y todos decían que me habían detenido, pero es un bulo", asegura a El Español de Aragón.

Hace unos meses sí que fue detenido y llevado a declarar por sus polémicas canciones, aconsejado por su abogado no dijo nada, quedó en libertad y está a la espera de que le llame el juez.

En aquel momento le bloquearon la cuenta de Tiktok.

Antonio Dual acumula casi 100.000 seguidores y se hizo conocido por su tema viral "Panchito repartidor".

Otra de sus canciones compartida miles de veces es la de "Moritos salta vallas" que compartió durante los asaltos en Ceuta.

Su último video en Instagram es del 27 de septiembre. "Me entró un virus al móvil, lo reseteé y perdí la contraseña", explica.

Según la investigación policial utiliza la música para "camuflar y difundir mensajes racistas, homófobos y otras expresiones humillantes".

"Yo solo hago humor, los mismos colectivos que dicen que les he atacado me piden canciones para ellos. Y todo eso lo hago yo sin maldad", se defiende el acusado.

Considera que no "hace daño a nadie" y que "es una vergüenza que le espíen a él y no a los terroristas de Bildu".

Según publicó el Heraldo, la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid llevaba meses intentando identificarlo por la relevancia que estaban cogiendo sus mensajes en redes sociales "que menosprecian y ridiculiza a algunos colectivos y minorías". Se enfrenta a un delito de incitación al odio.

En España, ese delito tipificado en el código penal se castiga con penas de prisión que van de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.

Preguntado por si cree que acabará entre rejas, Antonio reconoce que no sabe lo que puede pasar.

"Es que como las leyes están tan raras últimamente, y vivimos en una dictadura pura y dura con Pedro Sánchez, pues a saber", comenta.

El gitano es conocido en el barrio y despierta simpatía y aversión a partes iguales.

"Suele tomarse el café aquí a menudo y canta sus canciones, no hace mal a nadie", considera el dueño de un bar de la zona. "A los que queman contenedores y destrozan los comercios no los verás en el calabozo", sentencia.

Otra opinión tiene una vecina quien comenta que "es un maleducado porque grita a todo el mundo".

"Es joven pero no trabaja y va de bar en bar, además hay cosas que no hacen gracia", critica.

La noticia sobre la denuncia e investigación policial no le extraña pues "hay cosas que no se pueden decir en las redes sociales".

A otro vecino que pasea con su pareja por la calle sí que le sorprende la detención. "Hay otras cosas peores que sí que incitan al odio"; a su novia no le suena Paracetamol, pero "si son solo canciones pues ya se ve que es humor aunque no le haga gracia a todo el mundo".

Antonio aprendió a tocar la guitarra "en casica, todo de oído". De momento no subirá nada más hasta nuevo aviso, además tiene el brazo roto por una caída, así que "por el momento a descansar un poquito y más adelante seguir trabajando en ello".

El zaragozano espera que se solucione todo pronto para volver a subir sus canciones.