Comienza 'Volveremos' con un saldo de 2.760.000 euros: los usuarios recuperarán el 20% de las compras

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón lanzan este miércoles 28 de octubre la última campaña de 'Volveremos' de este año con un presupuesto de 2,7 millones de euros y el doble objetivo de seguir incentivando la actividad en el pequeño comercio de los barrios y ayudar a familias en la compra de productos básicos.

Los usuarios podrán recuperar el 20 % de sus compras (10 % lo pondrá el Ayuntamiento mientras que el otro 10 % lo aportará el Gobierno de Aragón), siempre que las realicen los días miércoles o viernes en algunos de los establecimientos adheridos al programa.

Como en las pasadas ediciones, la financiación es aportada por las dos instituciones, de tal forma que el Ayuntamiento destina 1.981.000 euros y el Gobierno de Aragón los 779.000 euros restantes, hasta sumar un total de 2.760.000 euros.

Con esta última campaña, se cerrará un año en el que este programa de incentivos al consumo ha generado hasta el momento, y a falta de sumar esta última, 39.218.000 euros en ventas en la ciudad gracias a las 395.512 transacciones realizadas hasta el momento por 77.455 usuarios.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por el consejero de Economía, Carlos Gimeno, ha presentado esta última campaña, en la carnicería Hermanos Martínez del barrio de La Jota, desde donde ha recordado el apoyo del Gobierno municipal al tejido comercial, una apuesta, ha dicho, que se ha visto reflejada en el presupuesto municipal y en las ediciones del Volveremos de este año con especiales de "vuelta al cole' o comercios afectados por las obras.

El presupuesto anual del Ayuntamiento para este programa asciende a 4,5 millones de euros.

"Volveremos es una herramienta eficaz para apoyar al pequeño comercio y ayudar a las familias a afrontar sus compras cotidianas, porque cada euro que se invierte en este programa revierte directamente en la economía local y en los negocios que dan vida a nuestros barrios", ha manifestado.

En este sentido, ha animado a los zaragozanos/as a aprovechar esta última campaña del año y ha subrayado que "con estos 2,76 millones de euros reforzamos nuestro compromiso con el comercio de proximidad, ofreciendo a los ciudadanos un incentivo para comprar en los establecimientos de su entorno y contribuyendo a que el dinero se quede en Zaragoza".

Precisamente, la campaña especial obras, activa entre 5 y el 10 de octubre, para incentivar las compras en los comercios situados en las vías afectadas por los trabajos de mejora, ha finalizado con un volumen de ventas de 128.000 euros en un total de 19 comercios, donde se han registrado 585 transacciones.

Un resultado positivo ha tenido también el 'Volveremos especial muebles', que por tercera vez se ha llevado a cabo con la Asociación de Tiendas de Muebles de Zaragoza (ACOMZA). En total, ha generado unas ventas de 860.327 euros de la capital aragonesa y un total de 858 operaciones.

Antes, a comienzo de septiembre, se impulsó la campaña Vuelta al cole de Zaragoza, en la que cerca de 66.523 familias realizaron por valor de 19.372.000 euros, una cifra que superó la registrada en la misma campaña del año anterior ( 17.188.000 euros) y que pone de manifiesto la buena acogida de esta iniciativa.

A todas ellas se suma el éxito de la primera campaña del año que finalizó en junio tras una intensa actividad en el pequeño comercio. Cerca de 48.000 familias realizaron un total de 102.450 transacciones generando 12.998.449 euros en ventas.

Este retorno ha llegado a una buena parte del tejido comercial, ya que las ventas se han realizado en 1.996 comercios distribuidos por todos los barrios.

Con toda esta actividad, en los monederos de las aplicaciones de los usuarios, hay más de 2,2 millones de euros todavía por gastar hasta el 31 de diciembre cualquier día de la semana.

En cuanto al número de establecimientos, más de 2.117 comercios ya han realizado durante 2026 alguna venta relacionada con Volveremos, extendiendo el impacto del programa en el tejido comercial de la ciudad.

"El hecho de que más de 2.100 establecimientos hayan registrado este año alguna venta vinculada al programa demuestra el alcance de esta iniciativa y su capacidad para generar actividad en el pequeño comercio", ha apuntado Gimeno, quien ha destacado que detrás de cada compra hay un negocio de proximidad que "mantiene su actividad, genera empleo y contribuye a dinamizar la vida de nuestros barrios".

"Los resultados demuestran que Volveremos es mucho más que un programa de descuentos: es una apuesta por el empleo, por la actividad económica y por mantener vivos nuestros barrios. Seguiremos trabajando para que las familias tengan más facilidades para consumir y nuestros comerciantes cuenten con herramientas que les ayuden a crecer y a competir", ha concluido la alcaldesa.