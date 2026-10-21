El edificio a la venta por 12 millones en el centro de Zaragoza atrae a los inversores: "Hay muchos interesados"

¿Quién no querría vivir a tan solo dos minutos de la plaza del Pilar y tener las emblemáticas tiendas de la calle Alfonso a menos de un minuto de casa?

Este sueño puede hacerse realidad para unos pocos. En pleno corazón de Zaragoza, hay un edificio especialmente lujoso a la venta. Eso sí, hacerse con él requiere una inversión de 12 millones de euros.

La propiedad, comercializada por la sociedad Invescu S. A., se encuentra en la calle Alfonso, uno de los puntos más transitados de la capital aragonesa, una ubicación que refuerza su atractivo en el mercado inmobiliario.

"La venta del edificio comenzó hace dos semanas. Se comercializa la totalidad de las viviendas y los tres locales comerciales. Estamos recibiendo visitas estos días y hay muchas personas interesadas. No es una operación que se cierre rápidamente, sino que requiere su proceso y su tiempo", ha explicado Marta, trabajadora de la empresa propietaria del edificio.

El edificio combina usos residencial, comercial y de oficinas, con una estructura de rentabilidad ya consolidada.

Sus 12 viviendas cuentan con diferentes tamaños, distribuciones y vistas. Además, cada una dispone de trastero y bodega privada.

"Los pisos son diferentes entre sí, algunos son más grandes que otros y sus características dependen de la ubicación que tienen dentro del edificio" ha señalado Marta, gestora de inmuebles.

A la parte residencial se suman tres locales comerciales, como El Rincón, la tienda gourmet Setrufma y el estanco situado en la esquina con la calle Méndez Núñez.

Asimismo, el inmueble también dispone de oficinas alquiladas y espacios comunes, entre los que destaca una sala destinada a eventos y actos corporativos.

A todos estos atractivos se suma la historia del edificio. Construido en el último tercio del siglo XIX, el inmueble cuenta con protección patrimonial por su interés arquitectónico.

A principios del siglo XXI fue objeto de una rehabilitación integral, tras la que adquirió el característico tono amarillento de su fachada, conservando los icónicos miradores en chaflán que caracterizan esta calle zaragozana.