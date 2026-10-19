Cierra una popular tienda de perfumes en pleno centro de Zaragoza: "Es una pena, compraba todos los regalos allí"

Paco Perfumerías baja la persiana de su local en el centro de Zaragoza.

El paseo de la Independencia de Zaragoza pierde otro de sus establecimientos comerciales.

Paco Perfumerías, la tienda de perfumes, maquillaje y cosmética situada en el número 9 de esta céntrica avenida, ha cerrado sus puertas después de un periodo en el que el escaparate anunciaba descuentos.

El cierre pone fin a la actividad del establecimiento en una de las principales zonas comerciales de la ciudad. Por el momento, no ha trascendido el motivo de la clausura ni desde cuándo se encontraba en marcha la liquidación de productos.

"Es una pena, compraba todos los regalos allí", comenta un vecino que acudía al local a por detalles para su madre y su novia.

No obstante, la marca cuenta con otras dos tiendas en la capital aragonesa que mantienen sus puertas abiertas. En la calle Alfonso y otra en paseo Sagasta, ambas en pleno centro de la ciudad.

La persiana del local de paseo Independencia baja en un momento de transformación comercial de la calle, donde en los últimos años se han sucedido aperturas, cierres y cambios de ubicación.

Grandes cadenas de moda y belleza están ganando protagonismo en esta vía, con proyectos como la nueva macrotienda de Primor, que abrió en el número 32 tras ocupar el local que había albergado Massimo Dutti.

Así, el cierre de Paco Perfumerías se suma a los movimientos que están cambiando el mapa comercial del centro de Zaragoza, aunque por ahora se desconoce si el local tendrá un nuevo inquilino o qué negocio podría ocuparlo.