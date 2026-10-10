Ni La Romareda ni el centro: estos son los tres barrios más revalorizados de Zaragoza, con subidas de hasta un 10,3 %

El precio de la vivienda es uno de los asuntos que más preocupación genera actualmente en España.

Cada vez resulta más difícil independizarse o dar el paso de comprar una vivienda, una situación que complica el acceso al mercado inmobiliario, especialmente para quienes buscan adquirir su primera propiedad.

Zaragoza no es ajena a esta tendencia. El precio de la vivienda continúa al alza en la capital aragonesa y, según los datos de septiembre de 2026 del portal inmobiliario Idealista, alcanza los 2.350 euros por metro cuadrado de media, un 9,1 % más que en el mismo mes del año anterior.

No obstante, la capital aragonesa todavía mantiene unos precios considerablemente más asequibles que los de otras grandes ciudades españolas. Las diferencias también dependen de la zona en la que se busque vivienda.

En este contexto, El Actur, el Arrabal y Delicias destacan entre los barrios zaragozanos que han experimentado una revalorización de sus viviendas.

El Actur destaca por su amplia oferta de servicios y su elevada demanda residencial, especialmente entre familias y profesionales jóvenes. Estas características refuerzan su atractivo tanto para quienes buscan establecerse en la zona como para quienes desean invertir en el mercado inmobiliario.

Su calidad de vida, la presencia de zonas verdes, las buenas conexiones con el centro y la consolidación de sus infraestructuras han contribuido a mantener el interés por este barrio y favorecen su potencial de revalorización.

En septiembre de 2026, el precio medio de la vivienda en el Actur alcanza los 2.871 euros por metro cuadrado, según Idealista. Esta cifra representa un incremento interanual del 7,9 % y sitúa al barrio entre las zonas con los precios más elevados de Zaragoza.

El Arrabal también ha experimentado una evolución destacada del mercado inmobiliario. Según los datos de Idealista correspondientes a septiembre de 2026, el precio medio se sitúa en 2.257 euros por metro cuadrado, un 6,6 % más que en el mismo mes del año anterior.

La proximidad al casco histórico, la mejora de las infraestructuras y el desarrollo urbano contribuyen al atractivo residencial de esta zona. Además, la transformación experimentada en los últimos años mantiene el interés por el barrio y refuerza su potencial de revalorización a medio plazo.

Por su parte, Delicias también destaca por su peso residencial. Se trata de uno de los distritos más poblados de la capital aragonesa y cuenta con una amplia oferta de servicios, calles espaciosas y zonas verdes que contribuyen a su atractivo.

En septiembre de 2026, el precio medio de la vivienda en Delicias alcanza los 2.256 euros por metro cuadrado, según Idealista. Esta cifra supone un incremento interanual del 10,3 %, reflejo de la evolución de los precios en la zona durante el último año.

Estas características, junto con la evolución del mercado inmobiliario, mantienen a Delicias como una opción tanto para quienes buscan una vivienda en Zaragoza como para quienes consideran el barrio una posible oportunidad de inversión.