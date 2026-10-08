El Tubo de Zaragoza recupera una de sus principales calles después de un año del derrumbe de un edificio

El Ayuntamiento de Zaragoza ha culminado la compleja intervención en el edificio de la calle Estébanes 12-14, tras un año del derrumbe de su fachada.

"Las minuciosas labores de estabilización y demolición controlada del edificio han permitido hacer de la necesidad virtud, manteniendo en pie una buena parte de la fachada principal, que asoma directamente al corazón turístico y hostelero del Tubo", ha explicado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Lejos de conformarse con su mera conservación para garantizar la seguridad, las obras han supuesto una verdadera puesta en valor del patrimonio zaragozano. "Los trabajos han conllevado la cuidadosa retirada de los revestimientos y de otros elementos modernos que se habían ido añadiendo a la fachada con el paso de las décadas. Gracias a ello, se ha logrado recuperar la fisonomía original de parte de la edificación, dejando al descubierto el tradicional ladrillo a la vista y restaurando sus forjas originales", ha explicado Serrano.

"El resultado final no solo preserva la memoria histórica de la calle, sino que aporta aún más personalidad, carácter y encanto a la imagen principal de la ciudad y a uno de sus espacios más transitados", ha incidido el consejero.

Esta exitosa recuperación patrimonial es el desenlace de una situación de extrema urgencia que se remonta al 31 de octubre de 2025. Ese día, el desprendimiento de una gran parte de la pared medianera obligó a los servicios de emergencia a intervenir de inmediato, acordonando la zona y decretando el cierre preventivo de varios locales colindantes ante un evidente riesgo de colapso. Ante el peligro constatado por los técnicos municipales, el Ayuntamiento dictó el 4 de noviembre una resolución declarando la ruina inminente y ordenando los trabajos para asegurar la zona.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha respaldado íntegramente aquella decisión municipal, desestimando el recurso que la asociación APUDEPA presentó contra la intervención del Consistorio. La sentencia confirma la plena legalidad de la actuación de emergencia y avala que el Ayuntamiento priorizó de manera justificada la seguridad pública.

El aval de la Justicia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón al Consistorio desestimando íntegramente la demanda de APUDEPA y confirma que la resolución dictada el 4 de noviembre de 2025, que declaraba el estado de ruina inminente del edificio situado en la calle Estébanes 12-14, fue completamente legal y justificada. "La medida perseguía una finalidad legítima y de máxima relevancia, como es la protección de la vida y la integridad física de las personas y la seguridad de la vía pública y de los inmuebles colindantes", recoge el texto judicial emitido el pasado 25 de septiembre.

La intervención de urgencia fue la única salida ante el estado crítico del inmueble y así lo subraya la jueza indicando que los dictámenes "demostraron de forma fehaciente la existencia de una situación objetiva de peligro inminente para la seguridad ciudadana". Además, recalca que los informes avalaban "daños estructurales graves (hundimiento de medianeras, forjados colapsados y riesgo de desprendimiento incontrolado)".

Frente al argumento de que se trataba de un edificio catalogado, la justicia establece de forma tajante: "La protección patrimonial no puede interpretarse de manera que obligue a mantener físicamente en pie una construcción cuando los informes técnicos acreditan que su estado representa un riesgo grave e inmediato".

De esta manera, el juzgado confirma que el Ayuntamiento no actuó a espaldas del valor del edificio, sino que siguió los protocolos requeridos. La sentencia reconoce expresamente que "la Administración no desconoció la protección patrimonial, sino que trató de compatibilizarla con la necesidad urgente de eliminar el riesgo".

"Frente a los argumentos de Apudepa, que exigía la rehabilitación del inmueble, la sentencia señala que la asociación no aportó ninguna alternativa técnica concreta, inmediata y ejecutable que hubiera permitido conservar el edificio garantizando la seguridad en aquel momento de emergencia", ha concluido Serrano.