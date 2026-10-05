Un total de 934 vecinos en representación de sus barrios participarán este año en la Ofrenda de Frutos

Un total de 934 vecinos y vecinas en representación de sus barrios participarán en la Ofrenda de Frutos de estas Fiestas del Pilar, un tradicional acto que por tercer año consecutivo se abre a la participación de la ciudad. Este grupo de vecinos se unirá así al resto de oferentes de las Casas Regionales, por lo que en total participarán más de 3.500 personas.

Será, por tanto, la Ofrenda de Frutos más numerosa celebrada hasta el momento, ha explicado hoy el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, desde el hall del Ayuntamiento donde se han instalado las mesas informativas para que los inscritos previamente puedan recoger sus credenciales.

Podrán hacerlo este lunes, martes y miércoles en horario de mañana, entre las 11.00 y las 13.00 horas, y entre las 16.00 y las 18.00 horas, para lo que será necesario mostrar el DNI.

Con esta alta participación, también aumentarán las donaciones y las reservas de las entidades sociales que colaboran en este acto que desde sus inicios, hace ya medio siglo, tiene fines solidarios.

Mendoza, ha explicado que, por tercer año consecutivo, esta medida, implantada por la Federación de las Casas Regionales, organizadores de la Ofrenda, y el Ayuntamiento, ha tenido muy buena acogida entre los vecinos de la ciudad. Tanto es así que este año participarán 934 ciudadanos, en representación de los distritos y barrios de la ciudad, frente a los 724 del año pasado o los 240 del primer año. Concretamente, 854 vecinos lo harán en representación de los distritos, mientras que 80 llevarán el nombre de los barrios rurales.

Los distritos con más participación serán El Rabal (118), Actur (79) y Distrito Sur, Delicias y Casco Histórico (los tres con 75 participantes).

Como ya se anunció, los primeros 400 inscritos, que desfilarán agrupados y con los carteles de los barrios, entrarán en el templo y depositarán los alimentos en el camarín de la Virgen, mientras que el resto de participantes (534) dejarán sus donaciones y frutos a los pies del retablo de la Virgen de Pablo Serrano, en la plaza del Pilar.

Cabe recordar que la Ofrenda de Frutos debe acotarse, ya que se adapta al horario de los actos religiosos dentro de la Basílica y a los preparativos del Rosario de Cristal esa misma tarde.

Para gestionar correctamente esta gran afluencia, el Área de Participación Ciudadana ha instalado mesas informativas en el hall del Ayuntamiento, en la plaza del Pilar, que están atendidas por los voluntarios municipales. Allí se entregan a las personas inscritas la acreditación para participar en la Ofrenda y se les dan todas las indicaciones, así como las normas elaboradas por las Casas Regionales.

En declaraciones a los medios, Mendoza ha recordado que este año se ha querido simplificar el proceso de inscripción frente a los dos primeros años, cuando se hacía mediante correo electrónico, de tal forma que se ha podido presentar mediante la web municipal. Eso sí, será obligatorio vestir con traje regional y portar alimentos, para mantener la identidad de la tradición.

Todo ello queda recogido en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de las Casas Regionales de Aragón, que suma 60.000 euros de financiación e incluye, además, una Muestra de Folclore Regional el 12 de octubre, Día Grande de las Fiestas, en el escenario de la Fuente de Goya y una actuación el 14 de octubre en la Fuente Hispanidad.

La tradicional Ofrenda de Frutos despierta gran interés en la ciudad por su folclore y diversidad y tiene una finalidad solidaria, de ahí que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quisiera ampliarla y hacerla universal, ha indicado Mendoza, quien ha señalado que esta ampliación contribuirá a incrementar las reservas de las entidades a las que tradicionalmente van dirigidas.

Históricamente, durante las Fiestas del Pilar, se ha celebrado la Ofrenda de Frutos el día 13 de octubre organizada por la Federación de Casas Regionales, en la que los participantes, vestidos con la indumentaria tradicional correspondiente a sus lugares de origen, ofrecen a la Virgen del Pilar los frutos relacionados con la comunidad que representan.

Esta actividad se ha convertido en un acto destacado durante las Fiestas gracias, en parte, a su dimensión social y solidaria. Desde las Casas Regionales se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la necesidad de alimentos. Por ello, además de la Ofrenda de Frutos, se ha habilitado una recogida de alimentos en la Hermandad del Santo Refugio los días 1,2,5,6,7,8 y 9 de octubre, en horario de 9.30 a 13.30 horas.